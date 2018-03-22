В Самарской области появится электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Об этом стало известно на этой неделе во время заседания комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губдумы.
Одним из центральных вопросов повестки заседания стало обсуждение организации работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Как доложил замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Ульянкин, на сегодняшний момент ведомством уже разработаны и утверждены территориальная схема обращения с отходами Самарской области в бумажном виде, дорожная карта по переходу на новую систему обращения с отходами, нормативы накопления ТКО на территории Самарской области и положение о комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО.
Вместе с тем в декабре 2017 г. поменялось федеральное законодательство — стало обязательным требование о наличии в регионе электронной модели территориальной схемы обращения с отходами. Предполагается, что электронная территориальная схема позволит более оперативно и полно рассчитывать тарифы для любой точки субъекта с учетом затрат на логистику и прочее.
В связи с новыми требованиями законодательства проведение открытого конкурса по выбору регоператора по обращению с ТКО Самарской области возможно только после исполнения мероприятия "Актуализация Терсхемы", включая процедуру общественных обсуждений.
"Когда будет электронная терсхема, тогда будет понятно инвесторам, в каком месте стоит построить завод по утилизации отходов, сколько будет стоить тариф, насколько он будет больше или меньше. Соответственно, будет проще рассчитать возврат этих денег. И соответственно, будет понимание, стоит инвестору идти или нет. Электронная версия она в любом случае удобней, — прокомментировал председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов. — Параллельно с этим культуру сбора мусора надо повышать. Надо сортировать этот мусор. Собственно все цивилизованные страны давно этим занимаются. И нам надо к этому приходить".
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html