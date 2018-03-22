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Экология Общество

"Балтика-Самара" на 17% снизила потребление воды

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, учрежденный Организацией Объединенных Наций с целью поощрения сохранения и рационального использования водных ресурсов. Тема Дня 2018 года — Природа и вода. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, уделяет особое внимание снижению нагрузки на окружающую среду и только за прошлый год инвестировала в строительство очистных сооружений сточных вод около 690 млн рублей, а также реализовала проекты по сокращению потери воды.

Согласно данным ООН, экологический ущерб, сопряженный с изменением климата, ведет к кризисам, связанным с водными ресурсами. Поэтому забота об экосистемах и принятие решений с учетом природных факторов позволит избежать проблем с водой, необходимой для жизни, здоровья людей и социально-экономического развития общества.

Программа устойчивого развития Carlsberg Group и "Балтики" "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" разработана с учетом целей ООН в данной области, в том числе 6-й из них − по обеспечению наличия и рациональному использованию водных ресурсов и санитарии для всех к 2030 году. Данная цель включает задачу − сократить потери воды, которая может быть утилизирована и увеличить объемы переработки и очистки воды.

В этой связи Carlsberg Group взяла на себя обязательства до 2030 года вдвое сократить потребление воды на пивоварнях компании, а в более долгосрочной перспективе — свести к нулю потери воды.

Одним из шагов "Балтики" к достижению цели Carlsberg Group стало начало строительства в 2017 году очистных сооружений сточных вод на трех производственных площадках — в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Общий объем инвестиций только за прошлый год составил около 690 млн рублей.

Все три комплекса оснастят энергосберегающим оборудованием и установками для сбора биогаза, который будет применяться как альтернативный источник энергии.
В филиале "Балтике-Самара" уже действуют БОС, в строительство которых компания инвестировала 3,8 млн долларов, а в модернизацию и открытие их второй очереди при расширении производства — еще 8,5 млн евро. БОС обеспечивают высокую степень очистки стоков благодаря многоступенчатой системе, включающей новейшие биотехнологии, перед их подачей в коммунальную инфраструктуру.

"Балтика-Самара" стал первым заводом компании, где на очистных сооружениях была установлена система, позволяющая значительно экономить водные ресурсы путем повторного использования очищенной воды с биологических очистных сооружений (БОС) для технических нужд в котельной и холодильно-компрессорной станции (ХКС) завода. "Балтика" прорабатывает возможность реализации подобной схемы и на других заводах компании.

В филиале реализуются и другие инициативы по увеличению объемов оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.

Благодаря различным мероприятиям завод "Балтика-Самара" в 2017 году на 17% снизил удельный показатель потребления воды по сравнению с 2010 годом.

В компании также разработан калькулятор водного баланса пивоварни, который позволяет более точно планировать нагрев и потребление воды на производстве.

"Вода имеет ключевое значение для работы компании и жизнедеятельности местных сообществ в регионах нашего присутствия. Поэтому рациональное использование этого ценного природного ресурса — один из приоритетов программы устойчивого развития, которая является частью бизнес-стратегии Carlsberg Group "ПАРУСА"22", − говорит Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Инвестиции в строительство собственных очистных сооружений позволят нам сократить нагрузку на муниципальные системы и окружающую среду".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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