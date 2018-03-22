Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

В четверг вечером, в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24. Самара" глава администрации областного центра Елена Лапушкина выразила благодарность волонтерам и активистам, работавшим 18 марта на пунктах общественного голосования по выбору объектов комфортной среды, а также жителям, которые приняли участие в выборе проектов благоустройства городских общественных пространств.
"Накануне голосования обсуждение проходило очень активно, - заметила Лапушкина. - Люди поддержали эту инициативу. Я была в шести районах, везде проводила встречи. Были достаточно жаркие дискуссии, и это порадовало".
Глава Самары рассказала, что из имеющихся в городе 140 общественных пространств в итоговый бюллетень попало 77 территорий. На данный момент счетные комиссии закончили свою работу и подписали итоговый протокол голосования. Исходя из него стало ясно, что победителями признаны 22 объекта.
"В 2018 году каждый из выбранных объектов будет обустроен. 26 марта мы опубликуем полный перечень на сайте администрации города", - сказала Елена Лапушкина.
Отдельный акцент Елена Лапушкина сделала на голосовании жителей областного центра за будущее подпорной стены на площади Славы. "Решение для нас стало удивительным, - заявила глава Самары. - Разрыв был минимальным, но большинство горожан все же высказалось за то, чтобы открыть вид на Волгу, сделав уровень чуть ниже. За это проголосовали 51% жителей. Теперь надо принимать технические решения, обсуждать с архитекторами и строителями, как эта стена будет в дальнейшем выглядеть".
Что касается остальных выбранных горожанами общественных пространств, то в ближайшие дни по каждому из них начнутся конкурсные процедуры. "Очень надеюсь, что до 20 мая они будут завершены, и в начале июня работы начнутся, - заявила Елена Лапушкина. - К осени они будут завершены на 100%. Еще по одной всенародно выбранной общегородской территории - Загородному парку - в этом году будут проведены проектные работы, и в 2019-м году мы завершим ремонтно-восстановительные работы".
Глава Самары подчеркнула, что город будет пристально следить за расходованием средств и контролировать ход ремонтных работ. Для этого в том числе будут привлекаться силы общественности. "Нам крайне важна качественная работа подрядчиков, - отметила Лапушкина. - Сейчас мы готовим технические задания и сметную документацию. Просчитываются все пространства и сроки выполнения работ. Но подрядчиков, конечно, должны определить итоги конкурсов. И было бы неправильно, если бы контроль мы оставили только за чиновниками. Все активные жители, которые участвовали в составлении планов, будут участвовать и в контроле за ходом благоустройства".
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А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".