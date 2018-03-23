Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Майами

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, одолев представительницу Беларуси Александру Саснович со счетом 6:2, 3:6, 6:2, сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Павлюченкова выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. На счету Саснович четыре эйса и четыре двойные ошибки, она упустила 15 брейк-пойнтов.

За выход в четвертый круг Павлюченкова поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.