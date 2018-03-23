Корпорация "КОШЕЛЕВ" выделяет гранты учителям в Крутых Ключах

Корпорация "КОШЕЛЕВ" известна не только как один из самых крупных застройщиков Поволжского федерального округа, но прежде всего как социально ориентированная строительная компания. Председатель совета директоров Владимир Кошелев принял решение о выделении в Крутых Ключах грантов, которые будут расходоваться на материальное поощрение педагогов. Решение об этом было озвучено на собрании с учителями в самарской школе № 7, которая носит имя прославленного Героя Российской Федерации М. Т. Калашникова.
Ежедневная деятельность корпорации "КОШЕЛЕВ" направлена не только на решение бизнес-задач, но и на повышение престижа и роли семьи в российском обществе; защиту детства, материнства и отцовства, своевременную профилактику беспризорности; культурное, нравственное и духовное развитие личности; постоянную пропаганду здорового образа жизни и улучшение морально-психологического состояния человека.
"Мы выделяем грантовую поддержку, но я прошу, чтобы эти деньги были доведены до самых талантливых педагогов персонально. Не в целом, не в среднем по учреждению, а до каждого, чьи воспитанники становятся победителями городских, областных и федеральных конкурсов", — озвучил пожелания Владимир Кошелев руководителю учебного заведения.
Ирина Шведова, директор по маркетингу и клиентскому обслуживанию Корпорации "КОШЕЛЕВ", председатель общественного совета "Кошелев-проект":
— Идея выделить гранты педагогам принадлежит лично Владимиру Алексеевичу. Он задумал "Кошелев-проект", как комплексное освоение территорий. Если вдуматься, что стоит за этой формулировкой, то застройка предусматривает не только возведение жилья, но учебные заведения, детские сады, поликлиники и строительство общественных зон и так далее. И мы шаг за шагом идем к поставленной цели!
Мы хотим, чтобы в микрорайоне была самая лучшая школа с самыми профессиональными и по-настоящему увлеченными своей профессией педагогами. В руках учителя — самое ценное: будущее страны. Именно педагог может дать сегодняшнему школьнику умения, компетенции и любовь к приобретению новых знаний, которые откроют ему дорогу во взрослую жизнь.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)