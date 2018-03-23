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Образование Общество

Корпорация "КОШЕЛЕВ" выделяет гранты учителям в Крутых Ключах

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпорация "КОШЕЛЕВ" известна не только как один из самых крупных застройщиков Поволжского федерального округа, но прежде всего как социально ориентированная строительная компания. Председатель совета директоров Владимир Кошелев принял решение о выделении в Крутых Ключах грантов, которые будут расходоваться на материальное поощрение педагогов. Решение об этом было озвучено на собрании с учителями в самарской школе № 7, которая носит имя прославленного Героя Российской Федерации М. Т. Калашникова.

Ежедневная деятельность корпорации "КОШЕЛЕВ" направлена не только на решение бизнес-задач, но и на повышение престижа и роли семьи в российском обществе; защиту детства, материнства и отцовства, своевременную профилактику беспризорности; культурное, нравственное и духовное развитие личности; постоянную пропаганду здорового образа жизни и улучшение морально-психологического состояния человека.

"Мы выделяем грантовую поддержку, но я прошу, чтобы эти деньги были доведены до самых талантливых педагогов персонально. Не в целом, не в среднем по учреждению, а до каждого, чьи воспитанники становятся победителями городских, областных и федеральных конкурсов", — озвучил пожелания Владимир Кошелев руководителю учебного заведения.

Ирина Шведова, директор по маркетингу и клиентскому обслуживанию Корпорации "КОШЕЛЕВ", председатель общественного совета "Кошелев-проект":

— Идея выделить гранты педагогам принадлежит лично Владимиру Алексеевичу. Он задумал "Кошелев-проект", как комплексное освоение территорий. Если вдуматься, что стоит за этой формулировкой, то застройка предусматривает не только возведение жилья, но учебные заведения, детские сады, поликлиники и строительство общественных зон и так далее. И мы шаг за шагом идем к поставленной цели!

Мы хотим, чтобы в микрорайоне была самая лучшая школа с самыми профессиональными и по-настоящему увлеченными своей профессией педагогами. В руках учителя — самое ценное: будущее страны. Именно педагог может дать сегодняшнему школьнику умения, компетенции и любовь к приобретению новых знаний, которые откроют ему дорогу во взрослую жизнь.

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