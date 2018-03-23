В Самаре при столкновении КамАЗа и BMW на Ракитовском шоссе пострадали два человека

В четверг, 22 марта, в Самаре на Ракитовском шоссе произошло столкновение грузовика КамАЗ и автомобиля BMW, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, примерно в 23:05 58-летний водитель КамАЗа при выезде с прилегающей территории на Ракитовское шоссе напротив дома № 4 не выполнил требования ПДД, не уступил дорогу 25-летнему водителю BMW, ехавшему по шоссе со стороны Московского шоссе в направлении проспекта Карла Маркса, и столкнулся с ним.
После ДТП, как сообщили в ОГИБДД Самары, водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка были доставлены в медучреждение с подозрением на различные повреждения.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !