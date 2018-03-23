В Самаре при столкновении КамАЗа и BMW на Ракитовском шоссе пострадали два человека

В четверг, 22 марта, в Самаре на Ракитовском шоссе произошло столкновение грузовика КамАЗ и автомобиля BMW, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, примерно в 23:05 58-летний водитель КамАЗа при выезде с прилегающей территории на Ракитовское шоссе напротив дома № 4 не выполнил требования ПДД, не уступил дорогу 25-летнему водителю BMW, ехавшему по шоссе со стороны Московского шоссе в направлении проспекта Карла Маркса, и столкнулся с ним.

После ДТП, как сообщили в ОГИБДД Самары, водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка были доставлены в медучреждение с подозрением на различные повреждения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.