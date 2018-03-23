После смерти самарца в его квартире нашли сотни патронов к автоматам и пулеметам

В Самаре 21 февраля скончался мужчина 1952 года рождения. По месту его проживания, в квартире дома на ул. Победы, обнаружили и изъяли 387 патронов к автомату АК-47 и его модификациям, самозарядному карабину, ручному пулемету и охотничьему оружию.

Все изъятые боеприпасы отдали на экспертизу, которая подтвердила, что они в хорошем состоянии и являются боевыми. После этого было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота боеприпасов. Его перспективы пока не понятны: станет ли фигурантом этого дела умерший хозяин изъятых патронов или его родственники.