В Октябрьске расследуют уголовное дело серийного педофила

В Сызранском районе расследуется уголовное дело в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними.
По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый жил в Октябрьске и работал на местном хлебокомбинате. В поле зрения силовиков не попадал до 2017 года.
На данный момент уже известно о нескольких девочках, над которыми надругался 38-летний мужчина. В марте его уголовное дело пополнилось еще двумя эпизодами. Одной из пострадавших 11 лет, и она неоднократно подвергалась сексуальным преследованиям с апреля по август прошлого года. Второй девочке 9 лет, она интересовала подозреваемого в июне–июле 2017 года. В обоих случаях насилие совершалось в доме или во дворе дома, в котором проживал подозреваемый.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.