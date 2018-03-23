В Октябрьске расследуют уголовное дело серийного педофила

В Сызранском районе расследуется уголовное дело в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый жил в Октябрьске и работал на местном хлебокомбинате. В поле зрения силовиков не попадал до 2017 года.

На данный момент уже известно о нескольких девочках, над которыми надругался 38-летний мужчина. В марте его уголовное дело пополнилось еще двумя эпизодами. Одной из пострадавших 11 лет, и она неоднократно подвергалась сексуальным преследованиям с апреля по август прошлого года. Второй девочке 9 лет, она интересовала подозреваемого в июне–июле 2017 года. В обоих случаях насилие совершалось в доме или во дворе дома, в котором проживал подозреваемый.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.