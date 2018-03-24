В ДТП на трассе "Урал — Исаклы — Шентала" пострадали женщина и двое детей

В субботу, 24 марта, на трассе "Урал — Исаклы — Шентала" произошло ДТП с участием водителя автомобиля "Hyundai Solaris", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 2:10 на 28 км автодороги он не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП пострадали три человека: женщина, двухлетний мальчик и 11-летняя девочка. Они были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии несовершеннолетние находились не в специальных удерживающих устройствах.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !