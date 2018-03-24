В ДТП на трассе "Урал — Исаклы — Шентала" пострадали женщина и двое детей

В субботу, 24 марта, на трассе "Урал — Исаклы — Шентала" произошло ДТП с участием водителя автомобиля "Hyundai Solaris", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 2:10 на 28 км автодороги он не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали три человека: женщина, двухлетний мальчик и 11-летняя девочка. Они были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии несовершеннолетние находились не в специальных удерживающих устройствах.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.