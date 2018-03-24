На трассе М-5 под Сызранью в ДТП попали два большегруза и две газели

В субботу, 24 марта, на 869 км трассы М-5 под Сызранью столкнулись несколько автомобилей, сообщает ktv-ray.ru.

Как рассказали изданию в ГИБДД, в ДТП попали два большегруза и две газели. Пострадавших в этой аварии нет. По свидетельству очевидцев больше всего в аварии пострадал большегруз.