В ГСК в Тольятти мужчину насмерть задавил упавший с домкрата в боксе автомобиль

В субботу, 24 марта, днем в одном из ГСК на ул. Офицерской в Автозаводском районе на мужчину в боксе упал сорвавшийся с домкрата автомобиль, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, пострадавший находился в гараже один. Находившиеся в ГСК люди услышали грохот, подоспели на помощь, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.