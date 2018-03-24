В ГСК в Тольятти мужчину насмерть задавил упавший с домкрата в боксе автомобиль

В субботу, 24 марта, днем в одном из ГСК на ул. Офицерской в Автозаводском районе на мужчину в боксе упал сорвавшийся с домкрата автомобиль, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, пострадавший находился в гараже один. Находившиеся в ГСК люди услышали грохот, подоспели на помощь, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.