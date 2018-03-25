Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграла Анжелике Кербер во втором круге турнира в Майами

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в третьем круге соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США) уступила немке Анжелике Кербер в двух сетах со счётом 4:6, 4:6, сообщает championat.com.

Поединок продолжался 1 час 39 минут. За это время Павлюченкова реализовала три брейк-пойнта из девяти, а Кербер взяла пять геймов на подаче россиянки.