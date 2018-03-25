В Алексеевском районе УАЗ врезался в припаркованную автоцистерну и загорелся

В воскресенье, 25 марта, около 11:00 на 104 км трассы "Подъезд к г. Оренбург" в Алексеевском районе произошло ДТП с участием внедорожника УАЗ "Патриот" и автоцистерны, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел, водитель УАЗа при выезде со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с припаркованным на дороге автомобилем-автоцистерной. После того, как водитель внедорожника покинул его, транспортное средство загорелось.
По данным полицейских, цистерна была пуста. Водитель УАЗа получил незначительные травмы — ушиб груди.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !