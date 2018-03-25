В Алексеевском районе УАЗ врезался в припаркованную автоцистерну и загорелся

В воскресенье, 25 марта, около 11:00 на 104 км трассы "Подъезд к г. Оренбург" в Алексеевском районе произошло ДТП с участием внедорожника УАЗ "Патриот" и автоцистерны, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел, водитель УАЗа при выезде со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с припаркованным на дороге автомобилем-автоцистерной. После того, как водитель внедорожника покинул его, транспортное средство загорелось.

По данным полицейских, цистерна была пуста. Водитель УАЗа получил незначительные травмы — ушиб груди.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются.