В Самаре из-за ДТП с участием двух иномарок осложнилось движение по ул. Ново-Садовая

В воскресенье, 25 марта, днем, на ул. Ново-Садовая районе остановки общественного транспорта "Постников Овраг" произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Qashqai и Renault Logan, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
По его словам, после столкновения машины встали примерно в пяти метрах друг от друга поперек проезжей части перекрыв движение по двум полосам по направлению "в город", из-за чего на ул. Ново-Садовая осложнилось движение транспорта по данному направлению.
Очевидец так же рассказал, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и там же находился реанимобиль "скорой помощи". Есть ли в данном ДТП пострадавшие пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !