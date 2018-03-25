В Самаре из-за ДТП с участием двух иномарок осложнилось движение по ул. Ново-Садовая

В воскресенье, 25 марта, днем, на ул. Ново-Садовая районе остановки общественного транспорта "Постников Овраг" произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Qashqai и Renault Logan, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

По его словам, после столкновения машины встали примерно в пяти метрах друг от друга поперек проезжей части перекрыв движение по двум полосам по направлению "в город", из-за чего на ул. Ново-Садовая осложнилось движение транспорта по данному направлению.

Очевидец так же рассказал, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и там же находился реанимобиль "скорой помощи". Есть ли в данном ДТП пострадавшие пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.