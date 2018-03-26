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Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре. Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева.

"Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии", — подчеркнул глава региона.

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