В регионе проведут дополнительные проверки торгово-развлекательных центров

В понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий в крупных ТРЦ региона в связи с трагедией в Кемерово.

Принят ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности людей, пребывающих в торгово-развлекательных центрах региона. Так, уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ.

Помимо этого, поручено организовать проверку исправности систем противопожарной защиты. Это — системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации.

Особое внимание будет уделено оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.

Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий ТРЦ в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре. Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева.

"Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии", — подчеркнул глава региона.