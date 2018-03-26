Музыка из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" возвращается абонентам МегаФона без ограничений

С 19 марта абоненты МегаФона, подключившиеся на тариф "Включайся! Слушай", могут слушать музыку без ограничений в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" через музыкальное приложение BOOM.
Осенью 2017 года социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц.
Но для новых абонентов тарифа "Включайся! Слушай" больше ограничений нет, и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам. За 350 рублей в месяц в тариф также включен пакет 15 ГБ Интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера МегаФона в Домашнем регионе, а на звонки на другие номера — 300 минут.
Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в Яндекс.Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса "МегаФон.ТВ".
Весной 2017 года МегаФон проанализировал при помощи больших данных предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки "Включайся!". На конец 2017 года тарифами "Включайся" пользуется более 10 млн абонентов. А 12 марта 2018 МегаФон расширил список приложений, на которые трафик не тарифицируется.
"При исследовании наши аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке МегаФон предусмотрел продукт и для одних — тариф "Включайся! Слушай", и для других — тариф "Включайся! Общайся". Если сравнивать типы контента "музыка" и "видео", то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов, — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона, — Цифровые клиенты слушают музыку в приложениях, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают из традиционных каналов — советы друзей и радио. Именно поэтому радиостанции тоже были добавлены в тариф "Включайся! Слушай".
Чтобы воспользоваться предложением по музыке без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф "Включайся! Слушай", действующий с 12 марта 2018, и оформить бесплатную подписку в сервисе BOOM для абонентов МегаФона.
Подробности на сайте — https://samara.megafon.ru/tariffs/vklyuchaysya/slushay.html.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.