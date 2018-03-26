Музыка из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" возвращается абонентам МегаФона без ограничений

С 19 марта абоненты МегаФона, подключившиеся на тариф "Включайся! Слушай", могут слушать музыку без ограничений в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" через музыкальное приложение BOOM.

Осенью 2017 года социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц.

Но для новых абонентов тарифа "Включайся! Слушай" больше ограничений нет, и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам. За 350 рублей в месяц в тариф также включен пакет 15 ГБ Интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера МегаФона в Домашнем регионе, а на звонки на другие номера — 300 минут.

Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в Яндекс.Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса "МегаФон.ТВ".

Весной 2017 года МегаФон проанализировал при помощи больших данных предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки "Включайся!". На конец 2017 года тарифами "Включайся" пользуется более 10 млн абонентов. А 12 марта 2018 МегаФон расширил список приложений, на которые трафик не тарифицируется.

"При исследовании наши аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке МегаФон предусмотрел продукт и для одних — тариф "Включайся! Слушай", и для других — тариф "Включайся! Общайся". Если сравнивать типы контента "музыка" и "видео", то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов, — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона, — Цифровые клиенты слушают музыку в приложениях, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают из традиционных каналов — советы друзей и радио. Именно поэтому радиостанции тоже были добавлены в тариф "Включайся! Слушай".

Чтобы воспользоваться предложением по музыке без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф "Включайся! Слушай", действующий с 12 марта 2018, и оформить бесплатную подписку в сервисе BOOM для абонентов МегаФона.

Подробности на сайте — https://samara.megafon.ru/tariffs/vklyuchaysya/slushay.html.