Представители самарских торговых центров рассказали, насколько безопасно в их зданиях

В связи с трагедией в Кемерово журналист Волга Ньюс связался с официальными представителями самарских торговых центров, чтобы узнать, как обеспечиваются в этих ТЦ правила пожарной безопасности.
"У нас заключен договор по обслуживанию и эксплуатации систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения и путей эвакуации с организацией, имеющей лицензию, выданную МЧС, — сообщили в ТЦ "Аврора". — Установлен постоянный радиочастотный сигнал с МЧС. Регулярно проводятся проверки МЧС и учения по эвакуации. В случае чрезвычайной ситуации посетители и сотрудники молла должны руководствоваться, в первую очередь, указаниями, транслируемыми по системам оповещения, и указаниями службы безопасности торгового центра".
В самарском ТЦ "Мега" нам ответили, что здание оснащено пожарной сигнализацией, системой оповещения, системой пожаротушения и т. д.
Проверки проводятся регулярно, например, тестирование автоматического запуска пожарных насосов — каждую неделю, а пожарной сигнализации — ежемесячно.
"Мы усилим контроль за соблюдением мер", — обещали в ТЦ после трагедии в Кемерово.
Также в торговом центре сообщают, что у них есть специальная процедура для эвакуации детей — для персонала действуют коды раннего предупреждения. Операторы детских площадок эвакуируют детей по отдельной схеме и по безбарьерным путям (без ступеней). Дети эвакуируются в специальные пункты — там развертывается теплая палатка или подаются автобусы. Сообщение при эвакуации предупреждает родителей о том, что дети находятся в специальном пункте сбора.
В ТЦ "Парк Хаус" рассказали, что проверки пожарной безопасности у них проводятся регулярно. Так, в марте запланировано испытание систем противопожарной защиты (проводится один раз в три месяца), тренировка по эвакуации (проводится два раза в год), техническое обслуживание систем пожарной безопасности.
Не от всех торговых центров удалось получить комментарии на момент публикации. Также пока не получен ответ от регионального МЧС.
В то же время эксперты не смогли однозначно сойтись во мнении насколько безопасны самарские ТЦ.
"Я думаю, что в наших ТЦ нет особых проблем с пожарной безопасностью, в основном везде есть системы оповещения и пожаротушения, — говорит бывший замначальника облМЧС Александр Сачков. — Противопожарные системы проверяются частными организациями, лицензии которым выдает МЧС, так что особых проблем не вижу. МЧС проводит плановые проверки с разрешения прокуратуры".
"Да в торговых центрах часто куча нарушений — пути эвакуации, системы оповещения, — сообщает источник из системы МЧС, пожелавший остаться неизвестным. — Многие ТЦ просто пользуются пожарным аудитом, проверками частных компаний. А те просто просчитывают степень риска. И все, после частной платной проверки в торговый центр не может сунуться инспектор МЧС".
Известно, что в регионе в ближайшее время должны пройти проверки пожарной безопасности в торговых центрах.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.