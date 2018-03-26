Представители самарских торговых центров рассказали, насколько безопасно в их зданиях

В связи с трагедией в Кемерово журналист Волга Ньюс связался с официальными представителями самарских торговых центров, чтобы узнать, как обеспечиваются в этих ТЦ правила пожарной безопасности.

"У нас заключен договор по обслуживанию и эксплуатации систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения и путей эвакуации с организацией, имеющей лицензию, выданную МЧС, — сообщили в ТЦ "Аврора". — Установлен постоянный радиочастотный сигнал с МЧС. Регулярно проводятся проверки МЧС и учения по эвакуации. В случае чрезвычайной ситуации посетители и сотрудники молла должны руководствоваться, в первую очередь, указаниями, транслируемыми по системам оповещения, и указаниями службы безопасности торгового центра".

В самарском ТЦ "Мега" нам ответили, что здание оснащено пожарной сигнализацией, системой оповещения, системой пожаротушения и т. д.

Проверки проводятся регулярно, например, тестирование автоматического запуска пожарных насосов — каждую неделю, а пожарной сигнализации — ежемесячно.

"Мы усилим контроль за соблюдением мер", — обещали в ТЦ после трагедии в Кемерово.

Также в торговом центре сообщают, что у них есть специальная процедура для эвакуации детей — для персонала действуют коды раннего предупреждения. Операторы детских площадок эвакуируют детей по отдельной схеме и по безбарьерным путям (без ступеней). Дети эвакуируются в специальные пункты — там развертывается теплая палатка или подаются автобусы. Сообщение при эвакуации предупреждает родителей о том, что дети находятся в специальном пункте сбора.

В ТЦ "Парк Хаус" рассказали, что проверки пожарной безопасности у них проводятся регулярно. Так, в марте запланировано испытание систем противопожарной защиты (проводится один раз в три месяца), тренировка по эвакуации (проводится два раза в год), техническое обслуживание систем пожарной безопасности.

Не от всех торговых центров удалось получить комментарии на момент публикации. Также пока не получен ответ от регионального МЧС.

В то же время эксперты не смогли однозначно сойтись во мнении насколько безопасны самарские ТЦ.

"Я думаю, что в наших ТЦ нет особых проблем с пожарной безопасностью, в основном везде есть системы оповещения и пожаротушения, — говорит бывший замначальника облМЧС Александр Сачков. — Противопожарные системы проверяются частными организациями, лицензии которым выдает МЧС, так что особых проблем не вижу. МЧС проводит плановые проверки с разрешения прокуратуры".

"Да в торговых центрах часто куча нарушений — пути эвакуации, системы оповещения, — сообщает источник из системы МЧС, пожелавший остаться неизвестным. — Многие ТЦ просто пользуются пожарным аудитом, проверками частных компаний. А те просто просчитывают степень риска. И все, после частной платной проверки в торговый центр не может сунуться инспектор МЧС".

Известно, что в регионе в ближайшее время должны пройти проверки пожарной безопасности в торговых центрах.