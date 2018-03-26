Прокурор Самарской области Букреев выступил по делу подозреваемого в серии убийств пенсионерок

В Самарском областном суде состоялось первое заседание по уголовному делу Павла Шайахметова. Напомним, одно время его считали чуть не серийным маньяком, который убивал старушек по всему ПФО, однако в итоге следствие и прокуратура посчитали доказанными лишь три эпизода.
Напомним, одно время его считали чуть не серийным маньяком, который убивал старушек по всему ПФО, однако в итоге следствие и прокуратура посчитали доказанными лишь три эпизода.
Интересно, что зачитывал обвинение подсудимому сегодня сам прокурор Самарской области Константин Букреев.
Как выяснили силовики, гражданин Казахстана Павел Шайахметов в Россию приехал 1 сентября 2016 года.
"Шайахметов въехал на территорию РФ, решив избрать источником материального обогащения совершение разбойных нападений на женщин с целью хищения принадлежащего им имущества и в процессе их совершения лишать их жизни", — зачитал обвинение Константин Букреев.
Всего Шайахметову вменяется три нападения. Первое из них совершено было днем 6 марта в доме 5 по ул. Школьной города Ярцево Смоленской области. По версии следствия, свою жертву Шайахметов увидел на улице, пошел за ней, дождался, пока она зайдет домой, постучал в дверь приглянувшейся ему пенсионерки, убедил впустить его, после чего сначала избил ее, а потом зарезал. Из дома Натальи Сафоненковой пропали деньги и имущество на сумму около 10 тыс. рублей. Он также, предположительно, забрал банковскую карту погибшей, но, не зная ПИН-кода, снять оттуда деньги не смог.
Далее силовики установили, что 19 марта Шайахметов приехал в Самару, где совершил два убийства: днем 25 марта он зашел в жилой частный дом на ул. Георгия Ратнера, начал его обшаривать, и в этот момент его застала хозяйка дома Жиленкова, он ее задушил, после чего забрал оттуда два золотых кольца и деньги на общую сумму не менее 7 тыс. рублей.
Следователи считают, что через два дня — вечером 27 марта — он уже звонил в домофон дома 171 на ул. Пролетарской, убедил пенсионерку Куклеву, что является представителем компании "ИнРос", которая до этого остекляла балкон в этой квартире и теперь проводит сезонное обслуживание, а когда его запустили в квартиру, убил ножом пожилую женщину, после чего забрал ее золотые и серебряные украшения, а также наличность. Часть похищенного 25 и 27 марта он продал, деньги истратил.
28 марта Шайахметов был задержан, на следующий день по решению суда арестован на время следствия. Против содержания в СИЗО и предъявленных обвинений на тот момент он не возражал.
"Я был не в себе, — заявил сегодня журналистам Павел Шайахметов. — На меня оказывалось давление, психологическое и физическое, кроме того, я был под действием препаратов, их вкололи мне оперативные сотрудники. Меня держали в каком-то подвале, там мне что-то вкололи и только после этого повезли к следователю. Доказательства против меня сфальсифицированы, я не виновен. Просто они очень хотели раскрыть дело. Меня сначала представили маньяком, грабителем, наемным убийцей, множество эпизодов пытались и пытаются повесить на меня до сих пор".
Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Иван Толмосов, который в дальнейшем будет поддерживать государственное обвинение по этому делу, заявил, что версия о некоем препарате — это лишь способ защиты подсудимого.
Адвокат и сестра Шайахметова подтвердили, что семья писала жалобу на применение средств воздействия в отношении Павла, однако никто из них так и не знает, проводилась ли проверка и чем она закончилась.
Между тем в Казахстане у Павла Шайахметова остались жена и двое детей.
Судебные заседания по делу о трех убийствах в Самаре продолжатся завтра.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.