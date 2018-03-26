Прокурор Самарской области Букреев выступил по делу подозреваемого в серии убийств пенсионерок

В Самарском областном суде состоялось первое заседание по уголовному делу Павла Шайахметова. Напомним, одно время его считали чуть не серийным маньяком, который убивал старушек по всему ПФО, однако в итоге следствие и прокуратура посчитали доказанными лишь три эпизода.

Напомним, одно время его считали чуть не серийным маньяком, который убивал старушек по всему ПФО, однако в итоге следствие и прокуратура посчитали доказанными лишь три эпизода.

Интересно, что зачитывал обвинение подсудимому сегодня сам прокурор Самарской области Константин Букреев.

Как выяснили силовики, гражданин Казахстана Павел Шайахметов в Россию приехал 1 сентября 2016 года.

"Шайахметов въехал на территорию РФ, решив избрать источником материального обогащения совершение разбойных нападений на женщин с целью хищения принадлежащего им имущества и в процессе их совершения лишать их жизни", — зачитал обвинение Константин Букреев.

Всего Шайахметову вменяется три нападения. Первое из них совершено было днем 6 марта в доме 5 по ул. Школьной города Ярцево Смоленской области. По версии следствия, свою жертву Шайахметов увидел на улице, пошел за ней, дождался, пока она зайдет домой, постучал в дверь приглянувшейся ему пенсионерки, убедил впустить его, после чего сначала избил ее, а потом зарезал. Из дома Натальи Сафоненковой пропали деньги и имущество на сумму около 10 тыс. рублей. Он также, предположительно, забрал банковскую карту погибшей, но, не зная ПИН-кода, снять оттуда деньги не смог.

Далее силовики установили, что 19 марта Шайахметов приехал в Самару, где совершил два убийства: днем 25 марта он зашел в жилой частный дом на ул. Георгия Ратнера, начал его обшаривать, и в этот момент его застала хозяйка дома Жиленкова, он ее задушил, после чего забрал оттуда два золотых кольца и деньги на общую сумму не менее 7 тыс. рублей.

Следователи считают, что через два дня — вечером 27 марта — он уже звонил в домофон дома 171 на ул. Пролетарской, убедил пенсионерку Куклеву, что является представителем компании "ИнРос", которая до этого остекляла балкон в этой квартире и теперь проводит сезонное обслуживание, а когда его запустили в квартиру, убил ножом пожилую женщину, после чего забрал ее золотые и серебряные украшения, а также наличность. Часть похищенного 25 и 27 марта он продал, деньги истратил.

28 марта Шайахметов был задержан, на следующий день по решению суда арестован на время следствия. Против содержания в СИЗО и предъявленных обвинений на тот момент он не возражал.

"Я был не в себе, — заявил сегодня журналистам Павел Шайахметов. — На меня оказывалось давление, психологическое и физическое, кроме того, я был под действием препаратов, их вкололи мне оперативные сотрудники. Меня держали в каком-то подвале, там мне что-то вкололи и только после этого повезли к следователю. Доказательства против меня сфальсифицированы, я не виновен. Просто они очень хотели раскрыть дело. Меня сначала представили маньяком, грабителем, наемным убийцей, множество эпизодов пытались и пытаются повесить на меня до сих пор".

Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Иван Толмосов, который в дальнейшем будет поддерживать государственное обвинение по этому делу, заявил, что версия о некоем препарате — это лишь способ защиты подсудимого.

Адвокат и сестра Шайахметова подтвердили, что семья писала жалобу на применение средств воздействия в отношении Павла, однако никто из них так и не знает, проводилась ли проверка и чем она закончилась.

Между тем в Казахстане у Павла Шайахметова остались жена и двое детей.

Судебные заседания по делу о трех убийствах в Самаре продолжатся завтра.