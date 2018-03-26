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Суды Происшествия

Бывшего сотрудника ГИБДД судят за взяточничество

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-полицейский Станислав Филиппов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений.

События, о которых идет речь, произошли 12 апреля прошлого года, когда Филиппов по долгу службы прибыл к частному дому в ЖСК "Горелый хутор" в Красноглинском районе Самары, где местный предприниматель организовал бурение разведочной эксплуатационной скважины. Вот только работы мешали дорожному движению, это должен был зафиксировать Филиппов, потому что на тот момент он занимал должность госинспектора дорожного надзора городской ГИБДД.

Вместо этого, по версии следствия, Филиппов предложил закрыть глаза на нарушение в обмен на пару "услуг". Первая измерялась в денежном эквиваленте — 30 тыс. рублей. Вторая — в безвозмездном бурении разведочной эксплуатационной скважины на участке самого Филиппова.

Вот только стоимость таких работ на тот момент составляла более 400 тыс. руб., в то время как максимальный штраф для юрлица по ст. 12.33 КоАП, по которой в отношении предпринимателя должны были составить протокол, — 300 тыс. рублей. Так сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела.

"Его действия были квалифицированы по ч. 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 2-4 млн руб. либо лишения свободы на 7-12 лет", — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Уголовное дело уже поступило в суд, в ближайшее время будет назначена дата первого заседания.

Гид потребителя

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