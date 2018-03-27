На станции "Сызрань" током ударило двух детей, забравшихся на грузовой вагон

В понедельник, 26 марта, в 15:20 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о поражении электрическим током двух несовершеннолетних на станции Сызрань-город, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что два подростка в возрасте 11 и 12 лет забрались на грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из мальчиков коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение электрическим током.
Полицейские сообщают, что он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%). Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.