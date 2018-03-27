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На станции "Сызрань" током ударило двух детей, забравшихся на грузовой вагон

СЫЗРАНЬ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 марта, в 15:20 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о поражении электрическим током двух несовершеннолетних на станции Сызрань-город, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что два подростка в возрасте 11 и 12 лет забрались на грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из мальчиков коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение электрическим током.

Полицейские сообщают, что он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%). Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

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