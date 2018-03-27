Вячеслав Звягинцев сменил Алексея Дегтева на посту председателя комитета Самарской гордумы

Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Самарской городской думы избран его новый председатель. Им стал Вячеслав Звягинцев.

Место председателя комитета стало вакантным в связи с избранием его прошлого руководителя Алексея Дегтева главой гордумы.