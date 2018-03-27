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Муниципалитеты Власть и политика

Вячеслав Звягинцев сменил Алексея Дегтева на посту председателя комитета Самарской гордумы

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Самарской городской думы избран его новый председатель. Им стал Вячеслав Звягинцев.

Место председателя комитета стало вакантным в связи с избранием его прошлого руководителя Алексея Дегтева главой гордумы.

Вячеслав Звягинцев родился родился в Куйбышеве в 1972 году. Имеет два высших образования. Закончил Самарский педагогический университет по специальности "учитель русского языка" и Московский городской педагогический университет по специальности "менеджмент в социальной сфере". С 2007 года возглавляет оздоровительный туристический центр "Олимп".

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Последние комментарии

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Alex V 15 декабря 2017 09:55 Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!

Tanya Sevo 11 ноября 2017 00:02 Дума Самары проследит за расселением из аварийного жилья

Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.

Александр Юрич 03 июля 2017 14:43 Сызрань возглавил Николай Лядин

Стесняюсь спросить - а до этого кто был?

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