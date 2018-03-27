Парень, уехавший к "Черепу", найден закопанным в чужую могилу

В Приволжском районе исчезновение 28-летнего молодого человека обернулось убийством. Дмитрий Белопасов пропал еще 20 февраля текущего года. В соцсетях его родственники сообщали, что он собирался к какому-то "Черепу", туда его отвез знакомый. Больше Дмитрия никто не видел.

Близкие обратились в полицию и к добровольцам, был организован масштабный поиск.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, Дмитрий найден убитым. Его тело обнаружили 23 марта, для этого пришлось вскрывать чужую могилу. Дмитрий, очевидно, был убит — на теле обнаружены огнестрельные ранения.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", подозреваемый уже есть.