В ИК строгого режима подрались два заключенных, один погиб

Вечером 23 марта в медсанчасти исправительной колонии №10 в поселке Волжском скончался заключенный.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, на прогулочной площадке возник конфликт между двумя осужденными, и один избил другого так сильно, что тот вскоре скончался.

О погибшем известно, что он отбывал наказание за разбойное нападение и убийство. Его предполагаемый обидчик — грабитель.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Будет ли привлечен к ответственности кто-то из сотрудников колонии, не предотвративших жестокую расправу над зэком, пока не ясно.