В ИК строгого режима подрались два заключенных, один погиб

Вечером 23 марта в медсанчасти исправительной колонии №10 в поселке Волжском скончался заключенный.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, на прогулочной площадке возник конфликт между двумя осужденными, и один избил другого так сильно, что тот вскоре скончался.
О погибшем известно, что он отбывал наказание за разбойное нападение и убийство. Его предполагаемый обидчик — грабитель.
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Будет ли привлечен к ответственности кто-то из сотрудников колонии, не предотвративших жестокую расправу над зэком, пока не ясно.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.