В Самаре ребенок попал в больницу, упав со шведской стенки

В больницу имени Середавина 23 марта привезли мальчика 2016 года рождения. Врачи диагностировали у него серьезную травму головы.
По данным источника в правоохранительных органах, ребенок упал со шведской стенки. Инцидент произошел дома. Где в это время были родители, сейчас выясняется, по факту произошедшего проводится проверка.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.