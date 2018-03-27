В Самаре ребенок попал в больницу, упав со шведской стенки

В больницу имени Середавина 23 марта привезли мальчика 2016 года рождения. Врачи диагностировали у него серьезную травму головы.

По данным источника в правоохранительных органах, ребенок упал со шведской стенки. Инцидент произошел дома. Где в это время были родители, сейчас выясняется, по факту произошедшего проводится проверка.