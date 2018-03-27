Коллекционер Олег Малахов рассказал как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

На открытие выставки "Мост над бесконечностью" в Художественный музей коллекционер Олег Малахов приехал лично. В Самаре он представил свое собрание японской гравюры укие-э.
Малахов начинал с собрания древнерусского искусства, но теперь посвятил свое время Востоку, став одним из самых известных коллекционеров по этому направлению в России. Коллекционер рассказал как понять японское искусство, сколько стоит быть коллекционером и что самое главное в современном мире.
Ценность по цензуре
— Что уникального в японской гравюре? И как можно определить ее ценность?
— Гравюра начиналась с того, что художник создавал рисунок. Например, бидзинга (изображение красавиц). Он делал его на прозрачной бумаге тушью в черно-белом варианте. Далее рисунок "наклеивали" на доску, и резчик вырезал изображение, с которого делали печать. Под каждый цвет делалась отдельная доска. Художник сам выбирал цвета, но печатник мог вносить изменения. Отсюда и бывает, что одни и те же гравюры оказываются разными по цвету в дополнительном тираже. Примерно с одних досок выходит от 300 до 500 листов. Гравюра — это процесс долгий и трудоемкий. В нем участвовали сразу несколько человек — издатель, художник, резчик, печатник и цензор. Сегунат всегда очень внимательно следил за цензурой. Поэтому на каждой гравюре обязательно есть печать цензора. И именно по этим печатям определяется возраст вещи.
— Почему коллекции японского искусства часто встречаются именно у европейских и американских коллекционеров?
— Японцы в свое время относились к гравюре весьма пренебрежительно. Ее было много. В какой-то момент в стране гравюры практически не осталось. А ее коллекционеров во всем мире возникло очень много. Например, мой приятель, петербургский коллекционер Андрей Морозов занимается японским оружием. Он много раз ездил в Японию — покупал там вещи. У него все предметы начиная от 100 тысяч долларов. В японской культуре меч на первом месте. Это кодекс бусидо и самурайские принципы. У них есть мечи, которые вообще запрещены к вывозу из страны. Это считается национальным достоянием. В какой-то момент они спохватились и по поводу гравюры. В токийском музее огромная коллекция. Интересно, что серии сюнга (эротические гравюры) они долгое время не показывали. Лишь в 2015 году токийский музей выставил огромную коллекцию.
Победы и поражения
— Где вы находите предметы для своей коллекции?
— Я много лет сотрудничал с галереей Томоми Танака в Париже. Но там гравюры очень дорогие. У Танаки я купил много работ Еситоси. Они мне выходили примерно от 800 до 1000 евро. Редкие, конечно, стоили дороже. Контакт с Японией есть. Но там гравюры стоят дорого. В Европе это можно найти намного дешевле. Особенно в Скандинавии. В Швеции я находил достаточно редкие вещи. Есть маленькие магазинчики, в которые заходишь, а там люди, к которым работы попали совершенно случайно, они и не понимают, что это такое. Так я купил великолепный зимний триптих всего за 500 евро.
— А в России часто находятся люди, готовые продать японскую гравюру?
— Когда я начал собирать коллекцию, будучи еще в Петербурге, у меня работали несколько дилеров. Я в то время занимался бизнесом, и мне некогда было решать некоторые вопросы. А дилеры готовы были искать для меня экспонаты в коллекцию. Я давал им денег. Когда деньги у них кончались, я снова давал некоторую сумму. Это позволяло человеку на что-то жить и спокойно работать. Как-то раз один из моих дилеров вышел на семью, которая распродавала свою коллекцию. Он мне принес "Волну" Хокусая. У меня к тому времени уже были каталоги, и я примерно представлял, сколько это стоит. Тогда хотели продать работу очень дорого. Кончилось тем, что я купил себе новый автомобиль Nissan Sunny. Они тогда только появились, и первый привоз был всего 300 штук. Я купил машину за 13 тысяч долларов. И в итоге поменял ее на Хокусая. Но промахнулся. Если бы работа была прижизненная, то есть тогда, когда Хокусай ее напечатал, в конце XIX века, то она стоила начиная от 50 тысяч долларов. Но лишь потом, когда я научился работать с каталогом цензоров, я узнал, что эту работу выпустили в 1906 году. Работа, конечно, подлинная, с тех же досок, с которыми работал Хокусай, но…
— Бывали ли мысли после таких разочарований — отойти от японского искусства и начать коллекционировать что-то другое?
— Любовь к гравюре как была, так и осталась. Сейчас все реже и реже попадаются интересные экземпляры. Потому что цены сильно выросли и многие работы становятся недоступными. Стало меньше движений и меньше поступлений.
Посчитать искусство
— Ваша коллекция — это практически семейное дело. Насколько известно, вам с собранием активно помогает жена.
— Супруга Марина Подивилова сама занималась музейным делом. У нее филологическое образование. Она знает английский язык и занимается атрибуцией всех вещей. Сделать правильно описание — очень сложно. Иногда на одну вещь уходит несколько дней или месяцев. С появлением Интернета все, конечно, стало легче. Я в нашей работе предстаю как добытчик. Но когда приходит осмысление, оно приходит от совместной работы. Супруга очень глубоко погружена в эту культуру и хорошо владеет материалом.
— Сколько в вашей коллекции японской гравюры?
— Свыше пятисот гравюр. Но точного количества я просто не знаю. Самую большую выставку мы делали в Кирове. Там было представлено 400 работ. В Самару отобрали около 170 гравюр. Все зависит от зала и возможностей музея. Два раздела моей коллекции не вошли в эту выставку. Моя японская коллекция очень большая. Это панно, дерево, слоновая кость, кимоно, самурайские доспехи, фарфор. Если все вместе показывать, то получится маленькая Япония.
— Сколько стоит ваша коллекция?
— Для того чтобы оценить, нужно все описать. У меня описана только какая-то часть. На выставке в Самаре, например, страховочная оценка порядка 200 тысяч евро. Во сколько мне обошлась эта коллекция, сказать трудно. Процесс коллекционирования — это разное время, разные деньги. Многие вещи я просто не помню, за сколько купил. Если оценивать по каталогам, то это одна цена, если реальная, то другая. Я пока не думал об оценке, ведь не планирую ее продавать. Продать мою коллекцию в России практически невозможно. У нас нет такого понимания этой культуры. В Петербурге — три человека, в Москве — чуть больше десяти, и один человек на Урале — это от Москвы до Владивостока люди, способные оценить мое собрание.
— Вы занимаетесь коллекционированием не только японского искусства. Начинали даже с древнерусского.
— Древнерусского искусства у меня сейчас немного, только то, что мне лично нравится. Настоящие коллекции музейного формата — это Восток. Тибет и буддистская коллекция — очень большая экспозиция. Много бронзы, кости, фарфора. Есть коллекция современной и старой живописи, африканских масок, скульптуры. Скульптура есть в том числе и из Бали (Индонезия). Работы из металла, относящиеся к разным временам. В основном, все связано с Востоком. Можно сказать, готовый музей Востока.
— Перед открытием выставки вы говорили, что будущее за странами с высоко развитой культурой. Например, за Индией. А какое будущее у России?
— Насчет будущего мы ничего не знаем. Мы не знаем, куда идем, но осознаем, что есть движение, и что мы живем на маленькой крутящейся планете. Это не система глобализации, а понимание, что в основу всего положено разнообразие культур. У каждого народа своя культура — свои тотемы, свое понимание. Но когда мы опускаемся на глубину и доходим до подлинной реальности — она у всех одинаковая. Корень один, а ростки, листики и цветочки разные. У нас своя культура, по своему значению она очень глубокая. У нас великая литература, которая может стоять на первом месте. У нас хорошая живопись. У нас очень хорошие философские школы. Но мы находимся в контексте мировой культуры, мы как раз эти листики.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(