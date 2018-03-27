"Ростелеком" окажет помощь в оформлении налогового вычета

Компания "Ростелеком-Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") запускает новую услугу "Налоговый вычет", с помощью которой клиенты могут получить денежные средства не выходя из дома. Сервис предоставляет партнер компании ООО "Современные Юридические Решения" (бренд "ПРАВОКАРД"). Услугу можно оформить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".
Профессиональные юристы берут на себя полный контроль по оформлению подоходного налога: консультируют по налоговому законодательству, готовят комплект документов, оформляют декларацию, избавляют от посещения налоговой инспекции, контролируют ход камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счет.
В центрах "Ростелекома" доступны две опции. Услуга "под ключ" за 2 700 рублей, когда все этапы налогового вычета выполняют юристы: от подготовки пакета документов до отправки готового заполненного комплекта в налоговую инспекцию. С этой опцией клиент получает деньги не выходя из дома, на свою банковскую карту. Второй вариант — "стандарт" за 550 рублей, когда на всех этапах клиента консультируют налоговые юристы.
"Мы запускаем новый сервис "Налоговый вычет", который доступен на территории всей России. Зачастую получить подоходный налог бывает очень нелегко: как правильно заполнить налоговую декларацию? какие нужны документы? в какую налоговую инспекцию идти? почему не перечисляют деньги? и т. д. Услуга позволит сэкономить силы и время наших клиентов на изучение законодательства, заполнение документов, посещение налоговой инспекции", — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор "Ростелеком-Розничные системы".
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.