"Ростелеком" окажет помощь в оформлении налогового вычета

Компания "Ростелеком-Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") запускает новую услугу "Налоговый вычет", с помощью которой клиенты могут получить денежные средства не выходя из дома. Сервис предоставляет партнер компании ООО "Современные Юридические Решения" (бренд "ПРАВОКАРД"). Услугу можно оформить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".

Профессиональные юристы берут на себя полный контроль по оформлению подоходного налога: консультируют по налоговому законодательству, готовят комплект документов, оформляют декларацию, избавляют от посещения налоговой инспекции, контролируют ход камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счет.

В центрах "Ростелекома" доступны две опции. Услуга "под ключ" за 2 700 рублей, когда все этапы налогового вычета выполняют юристы: от подготовки пакета документов до отправки готового заполненного комплекта в налоговую инспекцию. С этой опцией клиент получает деньги не выходя из дома, на свою банковскую карту. Второй вариант — "стандарт" за 550 рублей, когда на всех этапах клиента консультируют налоговые юристы.

"Мы запускаем новый сервис "Налоговый вычет", который доступен на территории всей России. Зачастую получить подоходный налог бывает очень нелегко: как правильно заполнить налоговую декларацию? какие нужны документы? в какую налоговую инспекцию идти? почему не перечисляют деньги? и т. д. Услуга позволит сэкономить силы и время наших клиентов на изучение законодательства, заполнение документов, посещение налоговой инспекции", — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор "Ростелеком-Розничные системы".