Родственница Бориса Семина, обвиняемого в мошенничестве, не смогла отсудить у него 11 млн рублей

В Самаре продолжается расследование уголовного дела бывшего председателя совета директоров страховой группы "Компаньон", а ныне учредителя и вице-президента ООО "Операционный центр" Бориса Семина.
В начале марта Советский районный суд продлил ему срок содержания под стражей. Сейчас бизнесмен, подозреваемый в крупном мошенничестве, находится в самарской больнице ФСИН.
Напомним, предприниматель был задержан в Москве 23 декабря 2013 года после проверки по заявлению бывшего партнера по бизнесу — Александра Зобнина.
"Компания Olmert Holding Ltd была зарегистрирована в 2014 году, мне принадлежали 50% ее активов, — рассказал предысторию Александр Зобнин. — 22 мая прошлого года новая охрана просто не пустила меня в офис, мне сказали: "Вы здесь теперь никто". Я начал выяснять, что же произошло, и узнал, что все имущество переписано на компанию "Альвира Корпорейшен", принадлежащую Борису Семину. По моим данным, деньги со счетов Olmert были обналичены и похищены. Я потерял таким образом примерно 300 млн рублей".
По словам Зобнина, похищены были самарские активы: ООО "Проектный офис", которое изначально было зарегистрировано в нашем регионе и представительства имело как в Москве, так и в Самаре, где находился гендиректор. Что касается решения вопроса в уголовной плоскости, то Александр Зобнин настаивает на том, речь идет не о конфликте двух предпринимателей, а об уголовно наказуемом хищении его собственности.
Уголовное дело изначально было возбуждено в Советском отделе полиции Самары 8 декабря 2017 года. Уже 12 числа Зобнина признали потерпевшим, провели допросы первых свидетелей, после чего 22 декабря был задержан Борис Семин. 27 декабря решением суда Семин был заключен под стражу, а на следующий день ему официально предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.
В феврале 2018 года по решению заместителя прокурора Советского района Самары дело передали из полиции в Следственный комитет, где срок расследования продлили до 8 мая.
В марте на суде по продлению ареста представители потерпевших заявили, что, по их данным, находясь в соматической больнице УФСИН России по Самарской области, Борис Семин пытался переписать часть своего имущества на доверенных лиц. Так это или нет, предстоит проверить следствию, ведь в рамках расследования уголовного дела на спорное имущество должен был наложен арест, а сам Семин, даже находясь в больнице, не должен был иметь возможность делать нечто подобное.
Также в феврале 2018 года Зобнин написал ходатайство о допросе еще восьми человек, которых он подозревает в сотрудничестве с Семиным при хищении его активов. Среди них бывшие чиновники областного минстроя — экс-заместитель министра строительства области Елена Усанова, бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова и Юрий Панин. Будут ли эти люди привлечены в качестве подозреваемых, пока не ясно.
Между тем, как пишут СМИ со ссылкой на сотрудников компании "Операционный центр", сейчас управление бизнесом Бориса Семина находится в руках его родственников, а ключевую роль играет его супруга Людмила Семина (Пожитная).
"С начала января 2017 года Людмила перешла из отдела рекламы и дизайна на должность директора департамента по стратегическим вопросам с зарплатой в 500 000 рублей. А в конце прошлого года Людмила планировала развестись и улететь в Израиль, теперь она взялась за активы. Есть ощущение, что все эти действия изначально были спланированы. Об этом говорит тот факт, что после задержания Семина к делу очень рьяно подключилась его семья", — сообщает "Хронограф".
А сестра жены обвиняемого Татьяна Татаринцева и ее супруг Дмитрий, которые ранее ни дня не работали в страховом бизнесе, устроились в ООО "Страховое общество "Акцепт" на такую же "скромную" зарплату в 500 тыс. рублей.
Примечательно, что в Красноглинском районном суде рассматривался иск сестры супруги подозреваемого Татьяны Татаринцевой. Она пыталась взыскать с Семина 11,3 млн руб., которые якобы дала ему в долг, и проценты по нему. Однако 26 марта суд отказал в удовлетворении иска, так как представитель Татаринцевой не смог объяснить происхождение денежных средств.
Конечным владельцем "Акцепта" является "Альвира Корпорейшн" Бориса Семина. Офис "Акцепта" располагается в Москве. В отчете проверки ЦБ РФ указано, что более 320 млн руб. выплат комиссий страховым посредникам было отнесено регулятором к "сомнительным" и "экономически необоснованным" платежам в сторону "фирм-однодневок". Причем часть этих денег в размере не менее 52 млн по схеме "обналичивания" были перечислены Руслану Сулейманову, который является фигурантом уголовного дела о хищении средств из Айманибанка.
По данным источников в "Акцепте" в ходе проходящей проверки налоговой службой, уже выявлены недостачи на сумму около 90 млн рублей. Однако в условиях налоговой проверки компания каким-то чудом смогла сменить свою прописку. Ранее компания была зарегистрирована в Люберцах, а с ноября 2017 г. местом регистрации стал Кинель.
"Вероятно, "переезду" поспособствовала бывший заместитель министра строительства Самарской обл. Елена Усанова. Сейчас она является сотрудником СО "Акцепт". Похоже Усанова смогла воспользоваться своими связями в местных структурах. Судя по всему, здесь "Акцепт" будет чувствовать себя гораздо комфортнее, что позволит уходить от уплаты налогов и выводить денежные средства", — предполагает "Хронограф".
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.