В Курумоче из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет "Саратовских авиалиний"

В среду, 28 марта, в 10:38 в аэропорту "Курумоч" совершил вынужденную посадку самолет ЯК-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии", летевший из Саратова в Оренбург, сообщил корреспонденту Волга Ньюс Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко.
По данным руководителя прокуратуры, посадка прошла без осложнений. На борту находилось только семь членов экипажа.
Предварительной причиной вынужденной посадки самолета является отказ второго двигателя.
По факту произошедшего Куйбышевской транспортной прокуратурой организована надзорная проверка.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.