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В Курумоче из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет "Саратовских авиалиний"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 марта, в 10:38 в аэропорту "Курумоч" совершил вынужденную посадку самолет ЯК-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии", летевший из Саратова в Оренбург, сообщил корреспонденту Волга Ньюс Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко.

По данным руководителя прокуратуры, посадка прошла без осложнений. На борту находилось только семь членов экипажа.

Предварительной причиной вынужденной посадки самолета является отказ второго двигателя.

По факту произошедшего Куйбышевской транспортной прокуратурой организована надзорная проверка.

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