Суд удовлетворил ходатайство экс-депутата Владимира Сюсина об УДО

Во вторник, 27 марта, суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Натальи Кузиной удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутата Владимира Сюсина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ "Самолет", регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.
19 апреля 2017 года суд Кировского района Самары под председательством Дмитрия Горькова переквалифицировал обвинение экс-депутата Владимира Сюсина с ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") на "Покушение на мошенничество" (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.
Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда.
Также суд взыскал с экс-депутата 47,5 тыс. руб. в пользу потерпевшего как возмещение материального ущерба.
С приговором не согласилась ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Как сообщила в своей жалобе в облсуд адвокат Елена Строилова, по ее мнению, Сюсин подлежит оправданию.
Позиция прокуратуры сводится к следующему: суд ранее необоснованно изменил статью обвинения с "Получения взятки" на "Покушение на мошенничество". Поэтому надзорный орган потребовал приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение.
Но 4 июля 2017 года Областной суд оставил приговор Владимиру Сюсину без изменений.
Экс-депутат находился под домашним арестом с 5 июля 2015 г. почти два года и мог подать ходатайство об УДО уже в начале 2018 года. В итоге ходатайство было подано и 27 марта удовлетворено.
Также в суде Куйбышевского района Самары корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что сейчас Владимир Сюсин находится в колонии ИК-5. И если в установленный законом 10-дневный срок постановление суда об УДО не будет обжаловано, он выйдет на свободу.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.