На обновление улично-дорожной сети Суходола, Серновоска и Сургута пойдет 26 млн рублей

Во вторник, 27 марта, на сайте госзакупок было размещено три аукциона по поиску компаний, которые отремонтируют улично-дорожную сеть трех поселков Сергиевского района.
Так, в 16,1 млн руб. оценен ремонт улицы Садовой в поселке Суходол. Победители должен будет восстановить 1,2 км проезжей части, пересечений и примыканий.
5,3 млн руб. направят на приведение в порядок 500 м дороги по улице Лесная в Серноводске.
Еще 4,9 млн руб. на восстановление ул. Спортивная в Сургуте. Здесь необходимо отремонтировать 700 м дороги.
Сейчас на дорогах имеется колейность, занижены обочины и отсутствует укрепление. Подрядчики должны будут все выполнить в течение 30 дней с момента подписания контрактов.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет