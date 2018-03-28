В Самаре из-за траура перенесли открытие фотовыставки #ЛИЦАГОРОДА

В связи с объявленным национальным днем траура открытие фотовыставки #ЛИЦАГОРОДА, запланированное на 28 марта, переносится.
Выставка начнет работу 6 апреля в 11.30 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141).
Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации "Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие".
В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей.
Результат работы оформили в виде фотовыставки, которая будет презентована в десятке учебных заведений Самары, а после разместится в Самарском Доме молодежи. Выставку увидят более 30 тыс. студентов. Кроме того, фотографии будут размещены в сети интернет.
Последние комментарии
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)