Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о картельном сговоре, обвиняемыми по которому являются директор ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергей Шатило, его заместитель Алексей Санкеев, замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян и еще четыре человека.

Указанные лица обвиняются в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования. В суд дело пока не передано.

Напомним, уголовное дело изначально — в мае 2016 г. — было возбуждено региональным СУ СК в отношении Сергея Шатило, Алексея Санкеева и Альберта Навасардяна. Шатило и Санкееву вменялся коммерческий подкуп (п. "а", ч. 2, ст. 204 УК РФ), а Навасардяну — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ).

Фабула дела не раскрывается следствием. Однако ее обнародовало УФАС России по Самарской области, признав региональное министерство здравоохранения, СМТ, ООО "Центр эффективной хирургии", ООО "Медсимвол", ООО "ДжиИ Хэлскеа" и областную клиническую больницу им. Середавина виновными в нарушениях закона о защите конкуренции. По информации антимонопольной службе, в мае 2016 г. эти организации вступили в сговор при проведении открытого аукциона на обслуживание медицинского оборудования на сумму более 4 млрд руб., победу в котором одержало ООО "Современные медицинские технологии".

После вынесения решения антимонопольной службы в отношении Сергея Шатило было возбуждено еще одно уголовное дело — по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), которое впоследствии было объединено в одно производство с первым делом.

Количество фигурантов в деле после этого выросло до семи человек. Так, помимо уже названных лиц, обвиняемыми по нему проходят, по данным источников Волга Ньюс в правоохранительных структурах, руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой областного министерства здравоохранения Максим Колобов, начальник отдела по медицинской технике СОКБ им. Середавина Елена Грищенко и два должностных лица "ДжиИ Хэлскеа" Наталья Середавина и Елена Львова.

Как сообщил адвокат Сергея Шатило Александр Паулов, обвинительное заключение он получил уже 26 марта.

"Никто из обвиняемых не признает вину по этому делу. Дело должны были вернуть на доследование, поскольку мы выявили ряд существенных нарушений", — сообщил Александр Паулов. Сергей Шатило, по его словам, находится под подпиской о невыезде.