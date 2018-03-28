"Крылья Советов-2" в контрольном матче обыграли "Академию Коноплева" - 1:0

В среду, 28 марта, на третьем поле стадиона "Металлург" состоялась контрольная игра между командами "Крылья Советов-2" и тольяттинской "Академией им. Юрия Коноплева".

Самарцы, в составе которых немало воспитанников Академии, выставили на игру смешанный состав без ряда ключевых игроков. В результате матч завершился победой "КС-2" с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил защитник "Крыльев" Никита Верхунов, который первым успел на добивании после исполнения стандарта у чужих ворот. Несколько хороших шансов упустили форварды самарцев Кирилл Косарев и Егор Рыжов – после одного из ударов Рыжова мяч попал в перекладину ворот.

Свой следующий контрольный поединок "Крылья Советов-2" проведут 30 марта в Муроме с одноименной командой – одним из лидеров ПФЛ зоны "Запад". На выездную товарищескую встречу самарцы отправятся поздно вечером 29 марта, сообщает официальный сайт клуба..