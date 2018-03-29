В Чапаевске обрушился балкон жилого дома

В среду, 28 марта 2018 г., в Чапаевске обрушился балкон "сталинки" на ул. Ленина, пишет "КоммерсантЪ".
Местные жители уточняют, что в этом четырехэтажном доме недавно проводился капитальный ремонт. Сведений о пострадавших нет.
В среду, 28 марта 2018 г., в Чапаевске обрушился балкон "сталинки" на ул. Ленина, пишет "КоммерсантЪ".
Местные жители уточняют, что в этом четырехэтажном доме недавно проводился капитальный ремонт. Сведений о пострадавших нет.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.