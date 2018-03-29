В Чапаевске обрушился балкон жилого дома

В среду, 28 марта 2018 г., в Чапаевске обрушился балкон "сталинки" на ул. Ленина, пишет "КоммерсантЪ".

Местные жители уточняют, что в этом четырехэтажном доме недавно проводился капитальный ремонт. Сведений о пострадавших нет.