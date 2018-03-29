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ЖКХ и благоустройство Общество

На ремонт дорог в Сызрани выделят 150 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 марта, на сайте госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дороги общего пользования местного значения в Сызрани.

На это из областного и городского бюджетов выделят 149,7 млн рублей. Подрядчик обязуется успеть все до 15 октября 2018 года.

Согласно аукционной документации, необходимо привести в порядок 1,24 км дороги по ул. Ульяновское шоссе (от ул. Красильникова до ул. Локомобильная), 1,2 км по ул. Рабочая (от ул. Ф.Энгельса до ул. Урицкого), 1 км по ул. Красноярская (от дома № 1 до дома № 66), 0,8 км по ул. 1-я Железнодорожная (от ж/д переезда до ул. Перекопская), 0,7 км по ул. Южная (от дома № 39 до обувной фабрики), 0,6 км по ул. Ульяновская (от дома № 180 до ЖД моста)- пер. Волжский (от ул. Калинина до путепровода), 0,6 км по ул. Верхнепионерская (от ул. К. Маркса до ул. Володарского).

Также в порядок приведут 0,5 км по ул. Кадровая (от ул. Новостроящаяся до пер. 5-й Монтерский), 0,4 км по ул. Красильникова (от пер. Степной до ул. Ульяновское шоссе), 0,4 км по ул. Вольская (от ул. Хвалынская до ГБ), 0,3 км по ул. Пензенская (от ул. Октябрьская до ул. Акифьева), 0,3 км по ул. Днепропетровская (от дома № 115 до до дома № 53а), 0,3 км по ул. Новая (от ул. Ст.Слободка до ул. Орджоникидзе), 0,2 км по ул. Саратовская (от ул. Октябрьская до ул. Акифьева), 0,2 км по ул. Профсоюзная (от дома № 1 до дома № 11), 0,1 км по ул. Рабочая д. 4 и 4а.

В настоящее время на дорогах есть трещины, колеи, ямы и просадки, на некоторых объектах отсутствуют тротуары.

Победитель должен будет привести в порядок дороги, тротуары, пересечения и примыкания, заменить бордюры, привести в порядок водоотвод, остановки общественного транспорта и устроить автомобильную стоянку.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 13 апреля, итоги подведут 19 апреля.

Гид потребителя

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