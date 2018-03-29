ХК "Лада" покинут главный тренер Артис Аболс и гендиректор Владимир Вдовин

Министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин прокомментировал возможные перестановки в клубе, пишет championat.com.

"Не исключаю, что контракта с генеральным директором клуба Владимиром Вдовиным не продлят. Это будет решать губернатор, а не я. Одним из условий контракта Вдовина было то, что если "Лада" не выходит в плей-офф, то он уходит из клуба. Главный тренер Артис Аболс однозначно не продолжит работу в "Ладе". Это даже не обсуждается. Сейчас мы отходим от случившейся вчера ситуации, после чего будем думать о дальнейших планах", — сказал Шляхтин.

По информации источника, решение об уходе Вдовина с поста генерального директора клуба уже принято.

Напомним, что тольяттинская "Лада" покинула состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).