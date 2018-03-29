ФСБ задержала членов ОПГ, похитивших нефть на 400 млн рублей

В Самарской области 28 марта сотрудники регионального УФСБ провели масштабную операцию по ликвидации ОПГ, которая занималась хищением нефти.

Изначально была обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод Нижневартовск-Курган-Куйбышев, который принадлежит АО "Транснефть-Приволга". Длина отвода от изначального места врезки составила два километра и привел оперативников на территорию нефтебазы ООО УК "Лагуна" в городе Похвистнево.

Там обнаружили три емкости-накопителя объемом по 2 тыс. тонн каждая, в которых суммарно находилось более 500 тонн похищенной нефти. Плюс на территории нефтебазы стоял автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщает о четырех задержанных членах ОПГ. По предварительным подсчетам, только с начала 2018 года через нефтеврезку удалось похитить более 18,5 тыс. тонн нефти. Ее продавали как на нефтебазы Самарской области, так и в соседние регионы: Оренбургскую и Саратовскую области. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 млн рублей.

Недалеко от "Лагуны" обнаружили еще одну нефтебазу — ООО "Восход", где построили целый завод, с помощью которого преступники развернули незаконное производство по подготовке нефти без лицензии и с многочисленными нарушениями экологических норм.

По данным силовиков, в технологическом процессе были задействованы пять емкостей по 70 тонн, один реактор на 60 тонн, два охладителя по 70 тонн и три емкости по 400 тонн, объединенные в единый производственный цикл.

По оценке специалистов Ростехнадзора, подобный завод способен перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может составлять более 20 млн рублей.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области продолжают документировать выявленные нарушения, уголовные дела могут в итоге возбудить сразу по нескольким статьям: кража, незаконное предпринимательство и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.