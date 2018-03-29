ФСБ задержала членов ОПГ, похитивших нефть на 400 млн рублей

В Самарской области 28 марта сотрудники регионального УФСБ провели масштабную операцию по ликвидации ОПГ, которая занималась хищением нефти.
Изначально была обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод Нижневартовск-Курган-Куйбышев, который принадлежит АО "Транснефть-Приволга". Длина отвода от изначального места врезки составила два километра и привел оперативников на территорию нефтебазы ООО УК "Лагуна" в городе Похвистнево.
Там обнаружили три емкости-накопителя объемом по 2 тыс. тонн каждая, в которых суммарно находилось более 500 тонн похищенной нефти. Плюс на территории нефтебазы стоял автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщает о четырех задержанных членах ОПГ. По предварительным подсчетам, только с начала 2018 года через нефтеврезку удалось похитить более 18,5 тыс. тонн нефти. Ее продавали как на нефтебазы Самарской области, так и в соседние регионы: Оренбургскую и Саратовскую области. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 млн рублей.
Недалеко от "Лагуны" обнаружили еще одну нефтебазу — ООО "Восход", где построили целый завод, с помощью которого преступники развернули незаконное производство по подготовке нефти без лицензии и с многочисленными нарушениями экологических норм.
По данным силовиков, в технологическом процессе были задействованы пять емкостей по 70 тонн, один реактор на 60 тонн, два охладителя по 70 тонн и три емкости по 400 тонн, объединенные в единый производственный цикл.
По оценке специалистов Ростехнадзора, подобный завод способен перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может составлять более 20 млн рублей.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области продолжают документировать выявленные нарушения, уголовные дела могут в итоге возбудить сразу по нескольким статьям: кража, незаконное предпринимательство и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.