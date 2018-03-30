В Чапаевске иномарка врезалась в столб и легковушку, в которой травмы получил ребенок

В четверг, 29 марта, в Чапаевске произошло ДТП с участием 31-летнего водителя Nissan Navara, ехавшего примерно в 19:40 по ул. Дорожной со стороны Вокзальной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома 11 по ул. Дорожной он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения, а затем на стоявший ВАЗ 21099.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной легковушки — девочка 2017 года рождения, которая госпитализирована с травмами головы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители были в трезвом состоянии, а ребенок не в специальном удерживающим устройстве.

По факту случившегося проводится проверка