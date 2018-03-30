В Чапаевске иномарка врезалась в столб и легковушку, в которой травмы получил ребенок

В четверг, 29 марта, в Чапаевске произошло ДТП с участием 31-летнего водителя Nissan Navara, ехавшего примерно в 19:40 по ул. Дорожной со стороны Вокзальной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, напротив дома 11 по ул. Дорожной он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения, а затем на стоявший ВАЗ 21099.
В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной легковушки — девочка 2017 года рождения, которая госпитализирована с травмами головы.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители были в трезвом состоянии, а ребенок не в специальном удерживающим устройстве.
По факту случившегося проводится проверка
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !