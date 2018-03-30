Дело о спорных участках около Вертолетной площадки отправили на пересмотр

19 марта федеральным судьей Оксаной Ермаковой вынесено определение о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о признании права собственности на земельный участок на вертолетной площадке за гражданкой Соколовой.

Напомним, самарец Антон Гришин борется в суде за свой дачный участок, расположенный около Вертолетной площадки в п. Управленческий. О том, что эта земля стала принадлежать посторонним людям, он неожиданно узнал, когда прошлой весной застал на даче работающий бульдозер.

Как выяснилось, две гражданки Соколова и Карлова смогли с помощью председателя СНТ "Взлет" Сергея Феофанова доказать в суде, что имеют права на эту землю. И в результате получили в собственность соответственно 988 и 824 кв. м над Волгой.

Адвокат Юрий Иванов, действуя в интересах не только Гришина, но и его соседей, которые также считают себя жертвами предприимчивого председателя СНТ, обратился в Красноглинский районный суд с заявлением о пересмотре уже вступившего в силу судебного решения. Он указал на ранее неизвестные суду обстоятельства, которые, по его мнению, повлекли вынесение неправомерного решения. Как считает Гришин, суд намеренно ввели в заблужение.

Например, истица Карлова дала показания, что спорный земельный участок с 1987 г. осваивал и использовал как дачу дедушка истца Кузнецов А.П. с разрешения профкома моторного завода НПО "Труд", работником которого он являлся. В 1990 г. по дополнительным спискам он был принят в члены СТ "Взлет". Но в найденых в архиве списках участников дачного товарищества такой фамилии нет. Да и сами дачники утверждают, что никакого Кузнецова в своем товариществе никогда не видели.

"На днях состоялось первое заседание, но Соколова на него не явилась, — рассказал Иванов. - Тем не менее мы намерены доказать свою правоту и добиться отмены решений судов о признании за ней и Карловой прав собственности на землю".