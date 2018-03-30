Дело о спорных участках около Вертолетной площадки отправили на пересмотр

19 марта федеральным судьей Оксаной Ермаковой вынесено определение о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о признании права собственности на земельный участок на вертолетной площадке за гражданкой Соколовой.
Напомним, самарец Антон Гришин борется в суде за свой дачный участок, расположенный около Вертолетной площадки в п. Управленческий. О том, что эта земля стала принадлежать посторонним людям, он неожиданно узнал, когда прошлой весной застал на даче работающий бульдозер.
Как выяснилось, две гражданки Соколова и Карлова смогли с помощью председателя СНТ "Взлет" Сергея Феофанова доказать в суде, что имеют права на эту землю. И в результате получили в собственность соответственно 988 и 824 кв. м над Волгой.
Адвокат Юрий Иванов, действуя в интересах не только Гришина, но и его соседей, которые также считают себя жертвами предприимчивого председателя СНТ, обратился в Красноглинский районный суд с заявлением о пересмотре уже вступившего в силу судебного решения. Он указал на ранее неизвестные суду обстоятельства, которые, по его мнению, повлекли вынесение неправомерного решения. Как считает Гришин, суд намеренно ввели в заблужение.
Например, истица Карлова дала показания, что спорный земельный участок с 1987 г. осваивал и использовал как дачу дедушка истца Кузнецов А.П. с разрешения профкома моторного завода НПО "Труд", работником которого он являлся. В 1990 г. по дополнительным спискам он был принят в члены СТ "Взлет". Но в найденых в архиве списках участников дачного товарищества такой фамилии нет. Да и сами дачники утверждают, что никакого Кузнецова в своем товариществе никогда не видели.
"На днях состоялось первое заседание, но Соколова на него не явилась, — рассказал Иванов. - Тем не менее мы намерены доказать свою правоту и добиться отмены решений судов о признании за ней и Карловой прав собственности на землю".
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.