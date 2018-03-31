В Камышлинском районе значительно повысилось качество медицинского обслуживания

Отношение жителей Камышлинского района к медицинскому обслуживанию с каждым годом улучшается. Об этом свидетельствуют сельские сходы, где все чаще медики слышат в свой адрес слова благодарности.
Камышлинский район как по численности населения, так и по территории небольшой. И центральная районная больница здесь компактная и уютная. У регистратуры поликлиники не толпится очередь из недовольных людей. Персонал обходителен, ведь врачебной этике и деонтологии в этом лечебном учреждении уделяется максимум внимания. И большинство пациентов на вежливость отвечают взаимностью.
В больнице работают 163 сотрудника, из которых 23 врача и 84 медсестры. Они ведут прием в поликлинике, оказывают помощь пациентам в стационаре, рассчитанном на 45 коек, трудятся в 11 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) и двух офисах врачей общей практики (ВОПах) в селах.
В середине марта в селе Старая Балыкла на месте сгоревшего ФАПа открылся новый. Его возводили в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области". Теперь сельчанам оказывают первую медицинскую помощь в комфортных условиях в соответствии со всеми санитарными нормами. Отметим, что все медицинские пункты и офисы ВОП в районе полностью оснащены необходимым для оказания первой помощи оборудованием и обеспечены профессиональными кадрами.
Год от года улучшается ситуация с кадрами и в самой ЦРБ. Больница не нуждается в среднем и техническом персонале. А благодаря действию федеральной программы "Земский доктор" за последние годы значительно пополнился и штат врачей. В Камышлинскую ЦРБ пришли работать восемь специалистов. Часть из них, отработав в сельской местности положенные по программе пять лет, уедут в город. Поэтому руководство медучреждения заинтересовано принимать на работу закончившую медицинский университет местную молодежь. С этой целью ежегодно с выпускниками районных школ заключаются договоры и выдаются целевые направления для поступления в вуз. В договорах помимо гарантированного обеспечения рабочим местом после учебы оговаривается и социальная поддержка в виде прибавки к стипендии.
Как и во многих других лечебных учреждениях, в Камышлинской ЦРБ есть потребность в новом оборудовании. Для более тщательной диагностики больнице необходим современный аппарат УЗИ с возможностью проведения эхокардиографии. Еще более остро стоит вопрос с обеспечением медицинским транспортом. Автомобили скорой помощи есть, но их износ составляет от 70 до 100%. И на ремонт тратятся огромные средства. А куда деваться, если от исправности транспорта зависят человеческие жизни. "Скорая" не только выезжает на вызовы сельчан. Так как Камышлинская ЦРБ — больница первого уровня, где оказывается экстренная помощь, на "скорой" нередко приходится переправлять тяжелых пациентов в Похвистневский межмуниципальный медицинский центр и областные клиники Самары.
По словам исполняющей обязанности главного врача Камышлинской ЦРБ Светланы Русиновой, именно четкое соблюдение маршрутизации пациентов в учреждения второго и третьего уровня привело в 2017 году к значительному снижению смертности в районе. Для территории, где проживают всего 11 тысяч человек, 22 спасенные жизни, а именно на столько снизилась смертность, — это очень существенный показатель. Показатель, в достижении которого первостепенную роль играет качество медицинского обслуживания.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.