В Камышлинском районе значительно повысилось качество медицинского обслуживания

Отношение жителей Камышлинского района к медицинскому обслуживанию с каждым годом улучшается. Об этом свидетельствуют сельские сходы, где все чаще медики слышат в свой адрес слова благодарности.

Камышлинский район как по численности населения, так и по территории небольшой. И центральная районная больница здесь компактная и уютная. У регистратуры поликлиники не толпится очередь из недовольных людей. Персонал обходителен, ведь врачебной этике и деонтологии в этом лечебном учреждении уделяется максимум внимания. И большинство пациентов на вежливость отвечают взаимностью.

В больнице работают 163 сотрудника, из которых 23 врача и 84 медсестры. Они ведут прием в поликлинике, оказывают помощь пациентам в стационаре, рассчитанном на 45 коек, трудятся в 11 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) и двух офисах врачей общей практики (ВОПах) в селах.

В середине марта в селе Старая Балыкла на месте сгоревшего ФАПа открылся новый. Его возводили в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области". Теперь сельчанам оказывают первую медицинскую помощь в комфортных условиях в соответствии со всеми санитарными нормами. Отметим, что все медицинские пункты и офисы ВОП в районе полностью оснащены необходимым для оказания первой помощи оборудованием и обеспечены профессиональными кадрами.

Год от года улучшается ситуация с кадрами и в самой ЦРБ. Больница не нуждается в среднем и техническом персонале. А благодаря действию федеральной программы "Земский доктор" за последние годы значительно пополнился и штат врачей. В Камышлинскую ЦРБ пришли работать восемь специалистов. Часть из них, отработав в сельской местности положенные по программе пять лет, уедут в город. Поэтому руководство медучреждения заинтересовано принимать на работу закончившую медицинский университет местную молодежь. С этой целью ежегодно с выпускниками районных школ заключаются договоры и выдаются целевые направления для поступления в вуз. В договорах помимо гарантированного обеспечения рабочим местом после учебы оговаривается и социальная поддержка в виде прибавки к стипендии.

Как и во многих других лечебных учреждениях, в Камышлинской ЦРБ есть потребность в новом оборудовании. Для более тщательной диагностики больнице необходим современный аппарат УЗИ с возможностью проведения эхокардиографии. Еще более остро стоит вопрос с обеспечением медицинским транспортом. Автомобили скорой помощи есть, но их износ составляет от 70 до 100%. И на ремонт тратятся огромные средства. А куда деваться, если от исправности транспорта зависят человеческие жизни. "Скорая" не только выезжает на вызовы сельчан. Так как Камышлинская ЦРБ — больница первого уровня, где оказывается экстренная помощь, на "скорой" нередко приходится переправлять тяжелых пациентов в Похвистневский межмуниципальный медицинский центр и областные клиники Самары.

По словам исполняющей обязанности главного врача Камышлинской ЦРБ Светланы Русиновой, именно четкое соблюдение маршрутизации пациентов в учреждения второго и третьего уровня привело в 2017 году к значительному снижению смертности в районе. Для территории, где проживают всего 11 тысяч человек, 22 спасенные жизни, а именно на столько снизилась смертность, — это очень существенный показатель. Показатель, в достижении которого первостепенную роль играет качество медицинского обслуживания.