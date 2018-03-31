Лучший мастер производственного обучения живет и работает в Тольятти

Привить любовь к профессии, научить ставить перед собой большие цели, поддержать и посоветовать в нужный момент — в этом и состоит роль наставника. И хорошо, если в судьбах нынешних молодых профессионалов оставят след именно такие люди.
В феврале–марте 2018 года в Самарской области прошел областной конкурс профессионального мастерства "Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области".
В первом (практическом) туре участвовали 45 человек по 9 компетенциям: "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Электромонтаж", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Кирпичная кладка", "Малярные и декоративные работы".
Участники практического тура выполняли работы, составленные на основе конкурсных заданий регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) в Самарской области в 2017 году.
Девять победителей первого тура стали участниками второго (методического) тура и проводили открытые практические занятия со студентами.
По итогам конкурса наивысшие результаты показали Анна Чупрова (компетенция "Кондитерское дело", третье место) и Елена Никитина (компетенция "Поварское дело", второе место). Обе участницы представляют Самарский техникум кулинарного искусства. Победителем же стал преподаватель Тольяттинского машиностроительного колледжа Алик Идиатуллин (компетенция "Сварочные технологии"). Он — электрогазосварщик. Но это слишком узкая профессия для человека, который всю жизнь работает руками, и желание созидать у него давно вошло в привычку. Поэтому в категории "сварочные технологии" он совмещает еще несколько специализаций.
Алик Кимович трудится преподавателем в Тольяттинском машиностроительном колледже. Это уникальное учебное заведение, которое исторически строилось как кузница кадров для Волжского автозавода. Названия оно носило разные, но и по сей день именно отсюда выходят специалисты, которых всегда ждет автогигант. Алик Идиатуллин готовит для автомобилестроителей качественных сварщиков.
Когда Алика Кимовича пригласили соревноваться с коллегами на уровне нашей губернии, то цели победить он перед собой не ставил. Объяснил это тем, что его профессия не самая публичная и не терпит хвастовства. Но в итоге стал лучшим профи по сварке во всем регионе — значит, 22 года отданы любимому делу не зря.
"Да, для меня это призвание. С самого детства привык работать руками. Изначально о преподавательской деятельности даже не думал, но когда появилась такая возможность, то согласился с большим удовольствием. Одно дело иметь собственные навыки, а другое — получить возможность передать их десяткам других наших студентов. Студенты попадаются разные, и очень важно не просто научить ребят нашей профессии "по методичке", а заинтересовать их сварочным делом, чтобы у них горели глаза". Передавая свои знания и опыт молодежи, профессионал, увлеченный своим делом, заражает таким же отношением к профессии своих подопечных. И некоторые скоро понимают, что варить швы — это искусство.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)