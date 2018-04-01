На ул. Олимпийской в Самаре произошел крупный пожар в ангаре

В воскресенье, 1 апреля, в 5:43 в Кировском районе Самары на ул. Олимпийской горел ангар на площади 100 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 31 человека личного состава и семи единиц техники.

Пожар ликвидирован в 6:18. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.