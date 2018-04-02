В Пестравском районе ищут перевозчиков для семи маршрутов

В конце марта администрация Пестравского района объявила два аукциона по поиску компаний, которые будут осуществлять регулярные перевозки по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам, сообщается на сайте госзакупок.
Так, 7,6 млн руб. выделяется на перевозку пассажиров по маршрутам № 1 "Пестравка — пос. Нефтяников", № 248 "Пестравка — Майское", № 252 "Пестравка — Михайло-Овсянка" и № 253 "Пестравка — Тяглое Озеро".
Еще 6 млн рублей получит перевозчик, который будет обслуживать маршруты № 246 "Пестравка — Мосты", № 247 "Пестравка — Высокое" и № 741 "Пестравка — Малоархангельское". На каждый маршрут должно быть выделено по одному автобусу.
Финансирование предоставляется из районного бюджета. Оказывать услуги по перевозке пассажирова победители обязуются до 30 апреля 2020 года.
16 апреля завершится прием заявок на участие в аукционе, итоги подведут 20 апреля.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.