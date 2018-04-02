В Пестравском районе ищут перевозчиков для семи маршрутов

В конце марта администрация Пестравского района объявила два аукциона по поиску компаний, которые будут осуществлять регулярные перевозки по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 7,6 млн руб. выделяется на перевозку пассажиров по маршрутам № 1 "Пестравка — пос. Нефтяников", № 248 "Пестравка — Майское", № 252 "Пестравка — Михайло-Овсянка" и № 253 "Пестравка — Тяглое Озеро".

Еще 6 млн рублей получит перевозчик, который будет обслуживать маршруты № 246 "Пестравка — Мосты", № 247 "Пестравка — Высокое" и № 741 "Пестравка — Малоархангельское". На каждый маршрут должно быть выделено по одному автобусу.

Финансирование предоставляется из районного бюджета. Оказывать услуги по перевозке пассажирова победители обязуются до 30 апреля 2020 года.

16 апреля завершится прием заявок на участие в аукционе, итоги подведут 20 апреля.