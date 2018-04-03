Главный судебный пристав региона покинул свой пост

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Владимир Князев покинул свой пост "в связи с переводом на другую должность", сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

По данным источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, Владимир Князев переведен на службу в одно из управлений центрального аппарата ФССП в конце января 2018 года.

Исполняющим обязанности руководителя регионального УФССП с 1 февраля 2018 г. является Денис Шильников. Свою карьеру он начал в 2008 г. в службе судебных приставов по Красноярскому краю, а в 2014 г. перешел на работу в Самарскую область на должность начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам. Спустя недолгое время Денис Шильников был переведен на пост заместителя руководителя управления.

Напомним, Владимир Князев возглавлял управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области с ноября 2013 г., а до того занимал аналогичную должность в Красноярском крае.