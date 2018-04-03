Главный судебный пристав региона покинул свой пост

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Владимир Князев покинул свой пост "в связи с переводом на другую должность", сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.
По данным источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, Владимир Князев переведен на службу в одно из управлений центрального аппарата ФССП в конце января 2018 года.
Исполняющим обязанности руководителя регионального УФССП с 1 февраля 2018 г. является Денис Шильников. Свою карьеру он начал в 2008 г. в службе судебных приставов по Красноярскому краю, а в 2014 г. перешел на работу в Самарскую область на должность начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам. Спустя недолгое время Денис Шильников был переведен на пост заместителя руководителя управления.
Напомним, Владимир Князев возглавлял управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области с ноября 2013 г., а до того занимал аналогичную должность в Красноярском крае.
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Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?
Радует омоложение кадров: в 2011 на эту должность был назначен сын депутата Губдумы Юрия Мих. Шевцова, бывшего заместителя областного прокурора, а сейчас уже 33-летний сын руководителя Контрольно-аналитический департамента Губернатора Самарской области Виктора Ив. Зубко.
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?