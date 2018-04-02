Линии наружного освещения на Красноглинском шоссе установит "Самаратрансстрой"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который выполнит работы по устройству наружного освещения в рамках капитального ремонта Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Информация об этом 2 апреля опубликована на портале госзакупок.

Победителем аукциона был признан единственный участник — ООО "Самаратрансстрой".

Компания должна будет до 31 октября 2018 г. построить линии наружного освещения с установкой опор освещения и межопорных линий, а также линии электроснабжения и провести пусконаладочные работы.

На это из региональной казны выделят 96,6 млн рублей.