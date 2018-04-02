Линии наружного освещения на Красноглинском шоссе установит "Самаратрансстрой"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который выполнит работы по устройству наружного освещения в рамках капитального ремонта Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Информация об этом 2 апреля опубликована на портале госзакупок.
Победителем аукциона был признан единственный участник — ООО "Самаратрансстрой".
Компания должна будет до 31 октября 2018 г. построить линии наружного освещения с установкой опор освещения и межопорных линий, а также линии электроснабжения и провести пусконаладочные работы.
На это из региональной казны выделят 96,6 млн рублей.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.