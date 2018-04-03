В Тольятти из-за подозрительного предмета были эвакуированы ученики и сотрудники школы № 81

Во вторник, 3 апреля, по предварительным данным, примерно в 8:15 работник школы № 81, что в Автозаводском районе Тольятти, обнаружил на полу у одного из запасных выходов на первом этаже подозрительный предмет, похожий на телефон, к которому были примотаны три батарейки, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в школе.

О подозрительном предмете сразу было доложено руководителям учебного заведения. О случившемся сразу же по прямой связи было сообщено в чрезвычайные службы, а также и была дана команда об эвакуации из школы детей и всех сотрудников.

Из здания было эвакуировано 620 детей и 42 сотрудника. Эвакуированных перевели в соседнюю школу № 69, которая находится неподалеку.

В разговоре с корреспондентом Волга Ньюс директор школы № 81 Халиль Хайруллин отметил, что представители чрезвычайных и силовых служб прибыли к зданию школы очень быстро. Здание было оцеплено. Помещения школы обследовали соответствующие специалисты, в том числе кинологи с собаками.

По имеющимся сейчас данным, подозрительный предмет опасности не представлял. После обследования здания примерно в 10:30 занятия в школе № 81 возобновились.