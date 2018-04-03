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Футбол Спорт

Стадион "Металлург" готовят к кубковому матчу "Крыльев" со "Спартаком"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Металлург" продолжаются работы по подготовке арены к матчу ¼ Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком", который состоится в среду, 4 апреля и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Во вторник, 3 апреля, поле и трибуны и стадиона были показаны представителям СМИ. Директор СК "Металлург" Евгений Дмитриев отметил, что после сильнейшего снегопада, который обрушился на Самару в воскресенье, персоналом стадиона была проведена большая работа по очистке трибун от снега, которая продолжается до сих пор. В очистке трибун от снега принимают участие более 150 человек. Также был осуществлен основной ряд работ по подготовке поля к предстоящему матчу — подсев, аэрация и выравнивание.

На данный момент активно продаются билеты на кубковый матч "Крылья Советов" — "Спартак". Уже зарезервировано порядка 10 000 билетов. Ожидается, что это будет самый посещаемый матч сезона на "Металлурге". Отметим, что на игру будут действовать клубные абонементы, пригласительные и уже купленные билеты на игру, которая была запланирована на 28 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

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