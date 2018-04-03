Бельгийские дипломаты знакомятся с возможностями Самары как города-организатора ЧМ-2018

Во вторник, 3 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится делегация посольства Королевства Бельгии в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Жаном Режибо. Главная цель приезда в наш регион — обсудить вопросы, связанные с пребыванием болельщиков из этой страны в нашем регионе во время ЧМ-2018.

Сборная Бельгии матчи группового этапа проводит в Москве, Сочи и Калининграде, но эта команда входит в число ведущих в мире, согласно мартовскому рейтингу ФИФА занимает 5 место и по итогам будущего мирового первенства рассчитывает попасть минимум в восьмерку лучших команд.

В результате жребия матчи ¼ финала для бельгийцев могут пройти либо в Самаре, либо в Казани. Поэтому на текущем этапе для Бельгии важно уже сейчас учесть все организационные вопросы, связанные с возможным пребыванием граждан этой страны на территории Самарской области.

В первой половине дня подготовка региона к ЧМ-2018 стала предметом рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова и Жана Режибо. С российской стороны в совещании приняли участие врио вице-губернатора Александр Фетисов (он курирует вопросы подготовки к ЧМ в областном правительстве) и глава Самары Елена Лапушкина.

"Самара всегда рада гостям. Мы рады использовать возможность проведения чемпионата мира для того, чтобы рассказать миру об истории, культуре самарского региона, о его уникальном экономическом потенциале", — приветствуя гостей сказал Дмитрий Азаров.

Жан Режибо заметил, что предстоящее мировое первенство по футболу позволит открыть Россию миру. "Россия большая страна, где происходит множество интересных событий, о которых просто необходимо узнать гражданам других стран", — сказал дипломат.

Непосредственно же накануне ЧМ-2018 на первый план выходят организационные вопросы.

Бельгийские власти серьезное внимание уделяют безопасности своих граждан в России во время мирового первенства. И одна из главных задач визитов делегации посольства в регион — выработка общих механизмов по обеспечению безопасности подданных королевства.

"С учетом важности возможного матча в Самаре не исключен приезд в ваш город большого числа наших болельщиков. Поэтому нам важно, чтобы здесь у наших граждан было контактное лицо, которое сможет помочь в случае непредвиденной ситуации", — отметил Жан Режибо.

Со своей стороны, бельгийское посольство ведет разъяснительную работу с болельщиками о том, что в России они будут находиться под юрисдикцией законодательства нашей страны и ответственность за свои нарушения будут также нести в соответствии с законами РФ.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросам безопасности уделяется первостепенное значение. "Чемпионат мира — большой праздник и ничто не должно его омрачить. Мы заинтересованы в вашем экспертном мнении о тех системах безопасности, которые созданы в Самаре и области в целом", — заявил глава региона.

На втором месте по актуальности — вопросы транспортной логистики и размещения болельщиков. Александр Фетисов пояснил, что есть различные варианты прибытия болельщиков из других стран в Самару.

Приоритет отдан традиционным способам — авиационному и железнодорожному сообщению. Тем более что на период ЧМ-2018 в России будут действовать особые условия для путешествий между городами-организаторами. В частности, по паспорту болельщика можно будет бесплатно воспользоваться услугами РЖД.

Есть варианты прибытия в Самару и чартерными рейсами напрямую из стран-участниц мирового первенства. Некоторые страны, в частности Бразилия и Мексика, рассматривают возможность переездов своих групп болельщиков из города в город на автобусах. Для этих групп предусмотрено создание специальных кемпингов.

Говоря о размещении гостей, Александр Фетисов сообщил, что гостиничный фонд в регионе составляет 30 тыс. номеров (с учетом баз отдыха), возможны варианты и с арендой квартир у жителей города и области. "У болельщиков есть возможность выбрать удобный для них формат прибытия и проживания", — сказал Фетисов.

Также была рассмотрена возможность установки стенда Бельгии в городе. Уже несколько стран, сборные которых будут играть в Самаре, высказали желание об организации в нашем городе презентационных мероприятий, направленных на продвижение информации о своих странах (Коста-Рика, Мексика).

Город, в свою очередь, готов оказывать всемерную поддержку этим начинаниям, полагая, что чемпионат мира — хорошая возможность для сближения народов, объединенных любовью к спорту.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении. "Наш регион — один из наиболее экономически развитых регионов России, наша продукция известна далеко за пределами губернии. Мы готовы продемонстрировать вам возможности наших предприятий", — сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров добавил, что в период непростой политической ситуации важно развивать отношения между регионами и муниципалитетами двух стран. Жан Режибо заметил, что одно из самых перспективных направлений для сотрудничества — межвузовское взаимодействие. По мнению посла, у совместной работы университетов Бельгии и Самарской области большой потенциал.

"Рассчитываю, что ваш визит даст новый импульс во взаимодействии и заключенные в прошлом соглашения наполнятся конкретным содержанием", — в завершении встречи обратился Дмитрий Азаров к Жану Режибо.