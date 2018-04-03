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ЖКХ и благоустройство Общество

Определены подрядчики по ремонту самарских дорог "картами" в рамках программы БКД

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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По итогам электронного аукциона ремонтом дорог местного значения в Самаре в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" займутся два подрядчика — ООО "НПФ "XXI век" и ООО "Автодоринжиниринг", сообщила пресс-служба горадминистрации.

Определены подрядчики по ремонту самарских дорог "картами" в рамках программы БКД Определены подрядчики по ремонту самарских дорог "картами" в рамках программы БКД
Фото: ФОТО АВТОРА

Департаментом городского хозяйства и экологии Самары 28 марта заключено два муниципальных контракта (на 209,8 млн руб. и на 209 млн руб.) на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения "картами" протяженностью свыше 100 погонных метров.

Данные работы по улично-дорожной сети будут осуществляться в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Победителями на торгах стали ООО "НПФ "XXI век" и ООО "Автодоринжиниринг".

Согласно контрактам в строительно-дорожном сезоне 2018 г. отремонтировать запланировано более 432 тыс. кв. м покрытия дорог на 38 участках.

По первому лоту будут отремонтированы следующие участки автодорог:

  1. пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина;
  2. ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева;
  3. ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной ;
  4. ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
  5. 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;
  6. ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой ;
  7. ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой ;
  8. пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
  9. ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской ;
  10. ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической ;
  11. Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской ;
  12. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт;
  13. ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;
  14. пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
  15. ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;
  16. ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;
  17. ул. Ново-Вокзальной от ул. Солнечной до ул. Вольской;
  18. ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина.

По второму лоту — следующие участки дорог:

  1. ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной ;
  2. ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной ;
  3. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;
  4. пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;
  5. ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской ;
  6. ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной ;
  7. ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной ;
  8. пер. Ташкентский от ул. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;
  9. — ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской ;
  10. — ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы;
  11. — ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;
  12. — ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;
  13. — пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;
  14. — пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской;
  15. — пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова;
  16. — ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
  17. — ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;
  18. — ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;
  19. — ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе;
  20. — ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайней.

Ремонт большими "картами" подразумевает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку "карты", розлив битумной эмульсии и устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на всю ширину проезжей части.

Асфальтобетон, применяемый в ходе данного вида ремонта, мелкозернистый — в состав входит щебень высокой прочности, поэтому этот материала можно укладывать в один слой. Кроме того, автоматическая система нивелирования на асфальтоукладчиках позволяет сделать дорогу максимально ровной.

Необходимость ремонта таким методом, как правило, обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.

В план работ на 2018 г. включено 10 объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой Карты "убитых дорог" по  Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области. Он был составлен на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, голосовавшие по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети на этот год.

Приступить к работам подрядные организации планируют с наступлением положительных температур и сходом снежного покрова. Завершить работы подрядчики обязаны до 30 сентября 2018.

Гарантия на выполненные работы согласно условиям муниципального контракта составляет 2 года. В течение этого срока в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики устраняют их за свой счет.

Гид потребителя

Последние комментарии

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