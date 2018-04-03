Определены подрядчики по ремонту самарских дорог "картами" в рамках программы БКД

По итогам электронного аукциона ремонтом дорог местного значения в Самаре в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" займутся два подрядчика — ООО "НПФ "XXI век" и ООО "Автодоринжиниринг", сообщила пресс-служба горадминистрации.
Департаментом городского хозяйства и экологии Самары 28 марта заключено два муниципальных контракта (на 209,8 млн руб. и на 209 млн руб.) на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения "картами" протяженностью свыше 100 погонных метров.
Данные работы по улично-дорожной сети будут осуществляться в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".
Победителями на торгах стали ООО "НПФ "XXI век" и ООО "Автодоринжиниринг".
Согласно контрактам в строительно-дорожном сезоне 2018 г. отремонтировать запланировано более 432 тыс. кв. м покрытия дорог на 38 участках.
По первому лоту будут отремонтированы следующие участки автодорог:
- пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина;
- ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева;
- ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной ;
- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
- 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;
- ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой ;
- ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой ;
- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
- ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской ;
- ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической ;
- Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской ;
- Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт;
- ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
- ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;
- ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;
- ул. Ново-Вокзальной от ул. Солнечной до ул. Вольской;
- ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина.
По второму лоту — следующие участки дорог:
- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной ;
- ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной ;
- Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;
- пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;
- ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской ;
- ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной ;
- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной ;
- пер. Ташкентский от ул. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;
- — ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской ;
- — ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы;
- — ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;
- — ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;
- — пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;
- — пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской;
- — пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова;
- — ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
- — ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;
- — ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;
- — ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе;
- — ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайней.
Ремонт большими "картами" подразумевает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку "карты", розлив битумной эмульсии и устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на всю ширину проезжей части.
Асфальтобетон, применяемый в ходе данного вида ремонта, мелкозернистый — в состав входит щебень высокой прочности, поэтому этот материала можно укладывать в один слой. Кроме того, автоматическая система нивелирования на асфальтоукладчиках позволяет сделать дорогу максимально ровной.
Необходимость ремонта таким методом, как правило, обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.
В план работ на 2018 г. включено 10 объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой Карты "убитых дорог" по Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области. Он был составлен на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, голосовавшие по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети на этот год.
Приступить к работам подрядные организации планируют с наступлением положительных температур и сходом снежного покрова. Завершить работы подрядчики обязаны до 30 сентября 2018.
Гарантия на выполненные работы согласно условиям муниципального контракта составляет 2 года. В течение этого срока в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики устраняют их за свой счет.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет