По итогам электронного аукциона ремонтом дорог местного значения в Самаре в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" займутся два подрядчика — ООО "НПФ "XXI век" и ООО "Автодоринжиниринг", сообщила пресс-служба горадминистрации.

Определены подрядчики по ремонту самарских дорог "картами" в рамках программы БКД

Департаментом городского хозяйства и экологии Самары 28 марта заключено два муниципальных контракта (на 209,8 млн руб. и на 209 млн руб.) на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения "картами" протяженностью свыше 100 погонных метров.

Данные работы по улично-дорожной сети будут осуществляться в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Победителями на торгах стали ООО "НПФ "XXI век" и ООО "Автодоринжиниринг".

Согласно контрактам в строительно-дорожном сезоне 2018 г. отремонтировать запланировано более 432 тыс. кв. м покрытия дорог на 38 участках.

По первому лоту будут отремонтированы следующие участки автодорог:

пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина; ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева; ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной ; ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло; 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса; ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой ; ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой ; пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля; ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской ; ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической ; Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской ; Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт; ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса; пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии; ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе; ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности; ул. Ново-Вокзальной от ул. Солнечной до ул. Вольской; ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина.

По второму лоту — следующие участки дорог:

ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной ; ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной ; Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда; пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста; ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской ; ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной ; ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной ; пер. Ташкентский от ул. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская; — ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской ; — ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы; — ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная; — ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская; — пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская; — пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской; — пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова; — ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца; — ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней; — ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова; — ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе; — ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайней.

Ремонт большими "картами" подразумевает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку "карты", розлив битумной эмульсии и устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на всю ширину проезжей части.

Асфальтобетон, применяемый в ходе данного вида ремонта, мелкозернистый — в состав входит щебень высокой прочности, поэтому этот материала можно укладывать в один слой. Кроме того, автоматическая система нивелирования на асфальтоукладчиках позволяет сделать дорогу максимально ровной.

Необходимость ремонта таким методом, как правило, обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.

В план работ на 2018 г. включено 10 объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой Карты "убитых дорог" по Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области. Он был составлен на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, голосовавшие по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети на этот год.

Приступить к работам подрядные организации планируют с наступлением положительных температур и сходом снежного покрова. Завершить работы подрядчики обязаны до 30 сентября 2018.

Гарантия на выполненные работы согласно условиям муниципального контракта составляет 2 года. В течение этого срока в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики устраняют их за свой счет.